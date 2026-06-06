Komedyen Hasan Can Kaya evlendi

“Konuşanlar” programıyla tanınan komedyen Hasan Can Kaya, özel hayatıyla gündeme geldi. Uzun süredir Duygu Karabaş ile birlikte olan Kaya, ABD’de nikah masasına oturdu.

EVLİLİK KARARINI MART AYINDA ALMIŞTI

Geçtiğimiz mart ayında evlilik kararı aldığı öğrenilen Hasan Can Kaya, uzun süredir birlikte olduğu Duygu Karabaş ile hayatını birleştirdi.

Kısa süre önce dil eğitimi almak için ABD’ye giden Kaya, nikahını da burada gerçekleştirdi.

36 yaşındaki komedyen, evlendiğini sosyal medya hesabından paylaştığı nikah fotoğraflarıyla duyurdu.

Kaya, paylaşımına “Dün böyle bir şey oldu” notunu ekledi.

NİKAH FOTOĞRAFLARINA TEBRİK MESAJLARI GELDİ

Hasan Can Kaya’nın paylaştığı fotoğraflar kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Kaya ve eşi Duygu Karabaş’a tebrik mesajları iletti.

Kullanıcılar, Kaya’nın takım elbisesi ve Duygu Karabaş’ın gelinliğiyle ilgili de olumlu yorumlarda bulundu.