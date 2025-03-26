Komedyen Özgür Turhan eylemlere sessiz kalan ünlüleri boykot edeceğini açıkladı

Yayınlanma: 26.03.2025 - 09:47

Güncelleme: 26.03.2025 - 09:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla katlanarak devam eden eylemler büyük yankı uyandırdı. Bu süreçte milyonlarca takipçileri olan ünlü isimlerin ve femomenlerin sessiz kalması tepki topladı.

Birçok sanatçı sosyal medya hesaplarından adalet çağrısı yaparken, bazı ünlülerin yalnızca Atatürk görselleri paylaşarak süreci geçiştirdiği yönünde eleştiriler yükseliyor. Bu duruma tepki gösteren isimlerden biri de oyuncu Hayal Köseoğlu oldu.



Köseoğlu, "Atatürk’ü hapisten çıkarın, bizim sektör helak oldu" diyerek ironiyle meslektaşlarının sessizliğini eleştirdi. Bu çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı tarafından desteklendi.

Atarürk'ü hapisten çıkarın bizim sektör helak oldu üzüntüden ???????? — Hayal Köseoğlu (@KoseogluHayal) March 24, 2025



Sanat dünyasındaki sessizlik tartışmalarına bir tepki de komedyen Özgür Turhan’dan geldi. Turhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada meslektaşlarının sessizliğini eleştirerek bireysel bir boykot başlattığını duyurdu.

“Üç maymunu oynayan bütün meslektaşlarımı, dostlarımı takipten çıkıyorum. Günlük yaşantımda görüşmüyor, gösterilerine gitmiyor, film ve dizilerini izlemiyorum. Boykot ediyorum” ifadeleriyle tepkisini açık şekilde ortaya koydu.

Üç maymunu oynayan bütün meslektaşlarımı, dostlarımı takipten çıkıyor, günlük yaşantımda görüşmüyor, gösterilerine gitmiyor, film ve dizilerini izlemiyorum. #BOYKOT — Özgür Turhan (@ozgurturhan38) March 25, 2025

Turhan’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Paylaşımına destek verenler kadar, sanatçıların politik konularda tarafsız kalması gerektiğini savunan kullanıcılar da eleştirilerini dile getirdi. Sanat camiasındaki bu ayrışmanın ilerleyen süreçte nasıl şekilleneceği merak konusu olmaya devam ediyor.