Komplo teorilerine ilham veren 5 esrarengiz bölge

1. AREA 51 – NEVADA, ABD ABD'nin Nevada eyaletinde, çölün ortasında yer alan bu gizemli askeri üs, uzun yıllardır UFO ve uzaylı deneyleri iddialarıyla gündemde. Amerikan hükümetinin uzun süre varlığını inkâr ettiği Area 51, özellikle 1947'deki Roswell Olayı sonrası dünya dışı varlıkların tutulduğu bir merkez olarak komplo teorilerinin merkezine yerleşti. Google Maps’te bile sansürlenen bu bölge, uzaylılar konusunda en çok konuşulan yerlerin başında geliyor.

2. NAZCA ÇİZGİLERİ – PERU Peru’nun güneyindeki bu devasa yer çizimleri, binlerce yıl öncesine ait ve yalnızca gökyüzünden görülebiliyor. Aralarında hayvan figürleri, geometrik şekiller ve bilinmeyen semboller bulunan Nazca çizgilerinin kim tarafından ve neden yapıldığı hâlâ kesin olarak bilinmiyor. Bazı araştırmacılara göre bu çizgiler, uzaylılara iniş yolu göstermek için yapılmış olabilir.

3. STONHENGE – İNGİLTERE İngiltere’nin Wiltshire bölgesinde bulunan ve dev taş blokların dairesel şekilde dizilmesiyle oluşan bu tarihî yapı, sadece mimari bir harika değil, aynı zamanda bir gizem kaynağı. Taşların ağırlığı 25 tonları buluyor ve kilometrelerce öteden nasıl taşındığı bilinmiyor. Kimileri bu düzenin bir astronomik gözlemevi olduğunu savunurken, bazıları bunun uzaylıların bir tür iniş platformu olabileceğini öne sürüyor.

4. RANCHO SANTA FE – KALİFORNİYA, ABD 1997 yılında "Heaven’s Gate" tarikatına mensup 39 kişi, bir UFO’ya binip "yükseleceklerine" inanarak intihar etti. Bu olay, UFO inancı ve dünya dışı yaşamla ilişkilendirilen en trajik örneklerden biri olarak hâlâ tartışılıyor. Olayın yaşandığı Rancho Santa Fe, bu nedenle uzaylılar ve alternatif inanç sistemleriyle anılan simgesel bir yer haline geldi.