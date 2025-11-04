Komşu galakside şaşırtıcı keşif: Cüce galaksinin kalbinde kara delik olabilir

Samanyolu’nun çevresinde dönen küçük uydulardan biri olan Segue 1 galaksisi, astronomları yıllardır şaşırtıyor. Neredeyse görünmez kadar sönük olan bu cüce galaksi, sahip olduğu kütleye göre çok az yıldız içeriyor. Şimdi, Teksas Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, Segue 1’in merkezinde Güneş’in 450 bin katı kütlede dev bir kara delik olabileceğini öne sürdü.

KÜÇÜK GALAKSİ DEV SIR

Segue 1, yalnızca yaklaşık 1.000 yıldız içeriyor. Bu nedenle birçok gökbilimci uzun süre onun bir “galaksi” olarak adlandırılmayı hak edip etmediğini tartıştı. Ancak galaksinin dağılmadan varlığını sürdürebilmesi için yaklaşık bir milyon Güneş kütlesine sahip olması gerekiyor.

Bu, görünmeyen bir madde ya da olağanüstü güçlü bir çekim merkezi anlamına geliyor. Uzun yıllar boyunca bu kütlenin “karanlık madde” kaynaklı olduğu düşünülüyordu, ta ki yeni çalışma bambaşka bir olasılığı gündeme getirene kadar.

KARANLIK MADDENİN YERİNE KARA DELİK Mİ?

Teksas Üniversitesi’nden Karl Gebhardt ve Richard Anantua’nın liderliğinde çalışan lisansüstü öğrencileri, Segue 1’in yıldız hareketlerini inceleyerek farklı bir model geliştirdi.

Sonuçlara göre galaksinin merkezinde, Güneş’in yaklaşık 450 bin katı büyüklüğünde bir kara delik bulunması, gözlemleri en iyi biçimde açıklıyor. Bu kara delik, Samanyolu’nun merkezindeki Sagittarius A* kara deliğinden dokuz kat küçük olsa da, Segue 1’in boyutlarına göre orantısız derecede devasa sayılıyor.