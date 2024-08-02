'Konduramadım' demişti: Defne Samyeli'den yıllar sonra gelen Cem Yılmaz açıklaması!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 17:46

Güncelleme: 02.08.2024 - 17:46

Defne Samyeli ile ünlü komedyen Cem Yılmaz, bir dönem yaşadıkları aşkla magazin gündemini sallamıştı. Ayrılıkları da uzun süre konuşulmuş ve sebep olarak Serenay Sarıkaya gösterilmişti. Samyeli'nin "konduramadım" açıklaması ise dikkat çekmişti. Ünlü isimden yıllar sonra şaşırtan bir itiraf daha geldi.

Son dönemde tatil pozları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Defne Samyeli, Kaan Ölker'in programına konuk oldu. Samyeli, bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen eski aşkı Cem Yılmaz hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

"KONDURAMAMAK SENİNLE İLGİLİ"

Defne Samyeli’ye, Cem Yılmaz’ın Serenay Sarıkaya’yla kendisini aldatması üzerine haftalarca konuşulan ‘Konduramadım’ açıklaması hatırlatıldı. Samyeli, bu sözlerinin üzerine, "Oradan şunu öğrendim. Konduramamak da seninle ilgili bir konu. Kondursaydın! Senin yanıldığın yer, senin körlüğün!" ifadelerini kullandı.

Samyeli, Kaan Ölker’in "Sizin için ex’ten next olur mu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Olmaz. O, o dönem güzeldi. İnsanlar bir süre geçtikten sonra farklı kişiler olmaya başlıyorlar. O ilişkinin tekrar aynı hislerle inşa edilebilmesi mümkün değil."

Defne Samyeli, ayrıldığı ve noktaladığı ilişkilerin ardından, o kişilerin yeni başlayan aşklarıyla ilgili yapılan haberlerde sürekli isminin gündeme getirilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtterek "Bitmiş, sonlanmış, herkes kendi yoluna gitmiş. Artık temcit pilavı gibi oldu. Sanki iki kişi birbirinin listesine giriyormuş gibi anılıyor. Yaşanan aşkı da küçültüyor bu durum" dedi.