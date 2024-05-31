Defne Samyeli'ye davette 'Filistin' sorusu: Yanıtı gündem oldu
Bir davete katılan ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli'ne Rafah'ta çadır kampa düzenlenen hava saldırısı soruldu. Samyeli'nin muhabire yanıtı sosyal medyada gündem oldu.
İsrail, Rafah’a yönelik saldırılarını sürdürürken sosyal medyada da buna yönelik paylaşımlar ve tepkiler dikkat çekiyor.
Mülteci çadırlarını tasvir eden ve üzerinde “All Eyes on Rafah (Tüm Gözler Refah’ta) yazılı görsel de Instagram’da 45 milyondan fazla paylaşıldı.
Sosyal medyada ünlüler de bu konuda paylaşım yaparken; bir davete katılan Defne Samyeli'ye MagazinBurada muhabiri Filistin'i sordu.
"SON DERECE SAFÇA..."
Bu sorunun da bu soruya verilen cevapların da tribüne oynamak olduğunu düşündüğünü söyleyen Defne Samyeli şunları söyledi:
"Bunun da bu soruya verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Bu konu on yıllardır devam eden altında çok fazla dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı haksız demek, siz mikrofonu uzattığınızda iki satır 'çocuklar ölmesin' demenin son derece yüzeysel günü kurtarmaya yönelik olduğunu düşünüyorum."
Samyeli devamında ise "Askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım" dedi.
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