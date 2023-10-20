Konser iptallerine müzisyenlerden tepki: 'Milli yastan etkilenen tek sektör neden müzik sektörü?'
Gazze'deki hastane katliamı sonrası ilan edilen 'milli yas' nedeniyle çok sayıda konser ve etkinlik iptal edildi. Müzisyenler ise dizilerin ve yarışma programlarının devam ettiğini, faturanın sadece müziğe kesildiğini belirterek duruma tepki gösterdi.
İsrail tarafından Gazze'deki El Ehli hastanesine yapılan ve
500 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’yle, "3 günlük milli yas" ilan edildi.
Yas ilanının ardından aralarında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nin (İBB) ve birçok ilçe belediyesinin düzenlediği etkinliklerin de
bulunduğu konserlerin bir kısmı ertelendi, bazıları da iptal edildi.
KARARA İSYAN ETTİLER
Müzisyenler, yaşananlardan müzik sektörünün sorumlu
tutulamayacağını belirterek, sektörde çoğu insanın bu konserler vasıtasıyla geçimini
sağladığını ifade etti.
Aralarında Zeynep Bastık, Ceylan Ertem ve Mahmut Çınar'ın da
bulunduğu müzisyenler, hastane katliamının ardından gelen görüntülerin toplumun
tamamını etkilediğini ifade etti ancak her olayda önce müziğin susturulmasına
tepki gösterdi.
“SÜRDÜRMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ BİR İŞİMİZ VAR”
Milli yas nedeniyle 20 Ekim'deki Harbiye Açıkhava
Sahnesi'ndeki konserinin ertelendiğini duyuran Şarkıcı ve söz yazarı Zeynep
Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hepimiz yaşanan
savaştan, yiten canlardan son derece üzgünüz, korkunç görüntülerin
etkisindeyiz. Ve fakat bizim de herkes gibi bir mesleğimiz, sürdürmek zorunda
olduğumuz bir işimiz var" yazarak tepki gösterdi.
Müzisyen ve akademisyen Mahmut Çınar da sosyal medya
hesabından, "Milli Yas" gerekçe gösterilerek iptal edilen konserlerle
ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesini, “müzik susturma kararnamesi” olarak
nitelendirerek şöyle yazdı:
"Bunun adına 'Milli Yas' denmese mi artık? Hayat dün
nasılsa aynen öyle devam ediyor, sokaklar cıvıl cıvıl zira. Herkes işinde
gücünde, okulunda vs. Bir tek müzisyenlere “çalışmayacaksınız” dendi, hepsi bu.
Milli Yas yerine 'müzik susturma kararnamesi' filan denebilir."
"BÜTÜN DİZİLER YAYINDA..."
Daha önce de benzer durumlarda, konser iptallerine
gösterdiği tepkilerle bilinen Ceylan Ertem de sosyal medya hesabından,
konserler hariç bütün etkinliklerin devam ettiğinin altını çizerek "‘Milli
yas’ çerçevesinde, konser ve tiyatro oyunları var sadece galiba ha?"
ifadelerini kullandı.
Ertem'in paylaşımı şöyle:
"Bütün diziler yayında. Hımmm Sorun yok. ‘Milli yas’
çerçevesinde, konser ve tiyatro oyunları var sadece galiba ha? Peki müzik
emekçilerinin kirasını, ailesinin masraflarını nasıl yapalım? Bu 3 günde
kazanacağı parayı kaybeden yüzlerce emekçiye ne diyelim?"
Sanatçı ayrıca, söz konusu iptallerin, müzik sektöründe
çalışan insanlara geçim kaygısı yüklediğini belirterek, "Zaten yas tutan
yüzlerce insana bir de nasıl geçineceklerinin kaygısını yüklüyorsunuz, her
olayda. Yazmaktan bıktık. Zaten boşuna" dedi.
“NEDEN SADECE MÜZİK SEKTÖRÜ?”
Etkinlik iptallerine isyan eden bir diğer sanatçı da İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak oldu.
Milli yastan tek etkilenen sektörün müzik
piyasası olduğunu söyleyen Dilan Çıtak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda
şu ifadeleri kullandı:
"Milli yas sebebiyle etkilenen tek sektör neden müzik sektörü? Evlendirme, temizlik, yemek programları ve bilumum bu tarz programlar hala TV'de..."
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