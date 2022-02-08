Konserde sahneden düşen Işın Karaca hastaneye kaldırıldı

İzmir'de konser verdiği esnada sahnede ayağı kayıp düşen Işın Karaca, hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
08 Şubat 2022 Salı, 10:10
Konserde sahneden düşen Işın Karaca hastaneye kaldırıldı
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Işın Karaca, dün akşam İzmir’de konser verirken talihsiz bir kaza geçirdi. Topuklu ayakkabısıyla kayıp düşen Karaca'nın ayağı kırıldı.

Hastaneye kaldırılan Işın Karaca, alçıya alınan ayağıyla verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

Karaca payalaşımına, “İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister” notunu düştü.

Karaca, hafta içi konserini ertelemek zorunda kaldığını söyleyerek “Biraz dinlenip hafta sonu konserlerime devam edeceğim. Ayrıca ertelenen konserimizin yeni tarihini de tekrar açıklayacağız” dedi.



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