Fulden Uras'tan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Uzun bir süre meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras'ın hastalığı yeniden nüksetti. Hastaneye kaldırılan Uras, ameliyata alındı.
Bir dönem bağırsak kanserine yakalanan ve uzun süre meme kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Fulden Uras’ın hastalığı nüksetti. Uras önceki gün apar topar İstanbul'da bir özel hastanede ameliyata alındı.
Hastaneye kaldırılan Uras, kolunda serumlu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Uras, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Bitmeyen çilem... 3 gündür beni yine perişan eden ağrılar ve sonuç yine ameliyat. Artık kaç ameliyat oldu saymıyorum. Sayısını unuttum. Sağ meme seninle başım dertte. Dualarınızı eksik etmeyin dostlar. Allah herkese şifa versin, ötesi yok.''
AMELİYAT SONRASI AÇIKLAMA
Bir kez daha ameliyat olmak zorunda kalan Uras, geçirdiği operasyon sonrası Instagram hesabından paylaştığı video ile son sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Uras, ''Dostlar, arayan, soran, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Başarılı geçti ameliyatım. Birkaç gün dinleneceğim. Allah'a emanet olun' ifadelerini kullandı.
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