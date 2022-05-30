Konseri iptal edilen Emir Can İğrek kimdir? Emir Can İğrek kaç yaşında?

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 18:27

2 Nisan 1993'te Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğdu Emir Can İğrek, Çerkezköy Hacı Fahri Zümbül Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Müziğe doğduğu şehirde küçük sahne grupları kurarak başladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini son yılında bırakarak Nazım Hikmet Akademisi'nde şan ve solfej eğitimi almaya başladı. 4 yıl Nazım Hikmet Akademi Korosu'nda tenor olarak koristlik yaptı. 2018 yılında ilk uzunçalar albümü "Ağır Roman" yayınlandı. 2019'da Nalan adlı şarkısıyla çıkış yakaladı. 2020 PowerTürk Müzik Ödülleri'nde "Yılın En Güçlü Çıkış Yapan Şarkıcısı" ödülünü aldı.

Emir Can İğrek, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde okuyor.

EMİR CAN İĞREK ŞARKILARI

Müzik Kutusu (2015)

Gönül Davası (2017)

Aç Bağrını (2018)

Defoluyorum (2019)

Gömleğimin Cebi (2019)

Dönsen Bile (2019)

Nevale (2019)

Nalan (2019)

Silahım Yok (2019)

Sapa (2020)

Meydan (2020)

Darbe (Patron ile, 2020)

Saman Sarısı (2020)

Akşamcı (2020)

Tenha (2020)

Dargın (Zeynep Bastık ile, 2020)

Bıraktım Şaşırmayı (2021)

Zemin (2021)

Memur (2021)

Çiftetelli (2021)

Kor (2021)

İntihaşk (2021)

Gurbete Kaçacağım (Yeni Türkü Zamansız) (2022)

Felfena (2022)

Bana Unutmayı Anlat (Cem Adrian ile, 2022)

KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Son dönemde gelen konser ve festival yasaklama kararlarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli Derince’de Aynur Doğan konserinin iptal edilmesinin ardından, 10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Kandıra Seyrek Plajı'nda düzenlenecek olan gençlik festivali FullFest, Kocaeli Valiliği tarafından iptal edildi.

Melek Mosso ve Emir Can İğrek, Sagopa Kajmer gibi sanatçıların sahne alacağı ve 3 gün sürecek olan festival, Kocaeli’de 1 Haziran’dan itibaren uygulanacak olan ‘ormanda konaklama yasağı’ gerekçe gösterilerek iptal edildi.