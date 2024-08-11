Konseri iptal edilmişti: Taylor Swift'den hayranlarına büyük jest

Yayınlanma: 11.08.2024 - 17:27

Güncelleme: 11.08.2024 - 17:27

Taylor Swift'in Eras Turnesi kapsamında Viyana'da vereceği 3 konser, terör tehdidi nedeniyle iptal edildi. "Swifties" olarak bilinen hayranlar, konserlerin iptal edilmesinin ardından hayal kırıklığı yaşadı. Viyana'ya, Avusturya'nın diğer şehirlerinden ve Avrupa'nın çeşitli kentlerinden gelen hayranlar, konser olmasa da Viyana sokaklarında bir araya gelerek Swift şarkıları söylemeye, dostluk bilekliklerini takas etmeye devam etti.

Konser iptali nedeniyle bazı hayranlar sosyal medyada uzun yolculuk ve konaklama masraflarından dolayı zor durumda olduklarını belirtti. Viyana Turizm Kurulu, bu mağduriyeti telafi etmek amacıyla şehirdeki turistlere bazı önerilerde bulundu. Önerilerden biri, bir mücevher mağazasından 'kristal sürprizi' almaktı. Duyuru sonrası mücevher mağazası önünde uzun kuyruklar oluştu ve Taylor Swift hayranlarına ücretsiz kristal kolyeler dağıtıldı. Ancak, yoğun talep nedeniyle kolyeler bir gün içinde tükendi.

LONDRA'DA BİLET FİYATLARI YÜKSELDİ

Taylor Swift'in Eras Turnesi'nin Avrupa ayağı, 15 Ağustos'tan itibaren Londra'da güvenlik önlemleri altında devam edecek. Wembley Stadyumu'nda gerçekleştirilecek 5 gösterinin bilet fiyatları yeniden satış sitelerinde önemli ölçüde artış gösterdi. İlk satış fiyatı 58 ile 110 sterlin arasında belirlenen biletler, yeniden satış sitelerinde 6500 sterline kadar yükseldi. En ucuz bilet ise 416 sterlin olarak satılmakta.

TERÖR TEHDİDİ VE GÖZALTILAR

Viyana'daki konserlerin iptali sonrası 3 kişi gözaltına alındı. Terör örgütü DEAŞ sempatizanı olduğu belirtilen 19 yaşındaki zanlı, Taylor Swift konserine intihar saldırısı düzenlemeyi planladığını itiraf etti. Zanlının, kalabalığı hedef alarak patlayıcı ve bıçak kullanmayı amaçladığı belirtildi. Avusturya basınında yer alan haberlere göre, zanlının bomba yapımında ilerleme kaydettiği ve stadyum dışındaki kalabalığın üzerine bir araba sürmeyi planladığı ifade edildi.

Diğer iki şüpheliden birinin 17 yaşında olduğu ve Swift'in konser vereceği stadyumda hizmet sağlayan bir şirkette çalıştığı; 15 yaşındaki diğer şüphelinin ise yetkililerle konuşmayı reddettiği bildirildi.