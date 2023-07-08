Konserine sadece 8 kişi gitmişti... Funda Arar'ın 'kahkahasına' Yavuz Bingöl'den yanıt geldi
Şarkıcı Funda Arar, Şanlıurfa'da vereceği konserini sadece 8 kişi gelen Yavuz Bingöl'le ilgili konuşurken kahkahalara boğulmuş, o anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Bingöl ise yayımladığı bir videoyla Arar'a ilk kez yanıt verdi.
Kıbrıs'ta konser öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden Funda Arar, Şanlıurfa'daki konserine sadece 8 kişi gelen Yavuz Bingöl'ün adını duyunca kahkahaya boğuldu.
Arar'ın tepkisini gören Yavuz Bingöl ise sosyal medya hesabından yayımladığı videoda "Funda kahkaha atmış, Allah yüzünden tebessümünü, kahkahasını eksik etmesin" dedi.
"BENİM BAŞIMA GELMEDİ, KENDİ BİLECEĞİ İŞ"
Şanlıurfa'da 'Şanlı' unvanının verilişinin 39. yıldönümü etkinliklerinde konser vermesi beklenen türkücü Yavuz Bingöl, alanda sadece 8 seyircinin bulunması nedeniyle konserini iptal etmesiyle ilgili soruyu duyan Arar, kahkahaya boğularak "Benim başıma böyle bir şey gelmedi. Kendi bileceği iş tabii ki" dedi.
YAVUZ BİNGÖL'DEN CEVAP
Funda Arar'ın sözlerinden sonra Instagram hesabından bir video yayımlayan Bingöl "Benim Urfa konserimle ilgili muhabirin biri Funda Arar'a soru sormuş, o da kahkaha atmış. Funda ile çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var görüşmesek de... Ben hem kendisini hem sesini çok severim. Allah yüzünden tebessümünü, kahkahasını eksik etmesin. Seyircisi, alkışı hep bol olsun. Başarıları daim olsun" ifadelerini kullandı.
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