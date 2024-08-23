Konuşma yetisini kaybettiği iddia edildi... Peker Açıkalın doktoru ile kamera karşısına geçti: 'Sağlığım yerinde'
Bir dönemin popüler dizisi 'Avrupa Yakası'nda 'Gaffur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği ve konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.
Gülse Birsel, Ata Demirer, Hümeyra gibi isimlerin yer aldığı Avrupa Yakası'nda 'Gaffur' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ın beyin kanaması sonucu konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti.
Açıkalın, doktoruyla birlikte video çekerek söz konusu iddialara yanıt verdi.
Açıkalın söz konusu videoda, "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" açıklamasında bulundu. Açıkalın'ın doktoru ise "Peker bey her zamanki gibi sağlıklı ve esprileriyle devam ediyor. Ve inşallah devam edecektir" dedi.
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