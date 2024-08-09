Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti: Eşinden açıklama geldi!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 12:41

Güncelleme: 09.08.2024 - 14:43

Gülse Birsel, Ata Demirer gibi isimlerin yer aldığı Avrupa Yakası'nda Gaffur'u oynayan Peker Açıkalın'ın beyin kanaması sonucu konuşma yetisini kaybettiği iddiası üzerine ünlü oyuncunun sevenleri yıkıldı.

Magazin Burada'da yer alan habere göre Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdi ve konuşma yetisini kaybetti.

Gaffur karakterini canlandıran Açıkalın’ın hastane dosyasına gizlilik kararı getirildiği öğrenilirken ameliyat olacağı iddia edildi.

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'la ilgili son dakika haberi sosyal medyada yayıldı. Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği, yoğun bakımda olduğu ve konuşma yetisini kaybettiği ifade edildi. Ancak haberin doğru olmadığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun eşi Çilem Açıkalın OnurAkayMedya'ya açıklama yaptı.

Açıkalın yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yalan haber, kaynak ne, kim uydurdu? 4 ay Önce opere oldu. Şu an iyi konuşması."

Daha önce kalp krizi geçiren Peker Açıkalın'ın 4 ay önce operasyon geçirdiği, sağlık durumunun ve konuşmasının da iyi olduğu öğrenildi.

PEKER AÇIKALIN KİMDİR?

1963 yılında Kars'ta dünyaya gelen Peker Açıkalın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Daha sonra Nedim Saban, Taner Barlas ve Ali Poyrazoğlu tiyatrolarında oyunculuk yapan Açıkalın, 1992 yılında "Kim Bunlar?" isimli televizyon programı ile TRT1 ekranlarında ün yaptı. Birçok dizide rol alan oyuncu Avrupa Yakası adlı televizyon dizisinde, Gaffur karakterini kapıcı rolüyle ekrana taşımış kendine özgü çakkıdı dansı hafızalara kazındı.