Konya’nın meşhur Yağ Somunu 'Anadolu’nun pizzası' oldu

Konya mutfağının geleneksel tatlarından biri olan ve son yıllarda “Anadolu’nun pizzası” olarak anılmaya başlayan yağ somunu, Osmanlı döneminden günümüze uzanan tarihiyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Özellikle kahvaltılarda yoğun ilgi gören tereyağlı yağ somunu, Konya’da üçüncü kuşak fırıncı Hakan Şendağlı’nın ellerinde her gün yeniden hayat buluyor. Babasının mesleğini sürdüren Şendağlı, sabahın erken saatlerinde fırına gelerek hamurları hazırlıyor ve ardından tek tek açıp pişirmeye başlıyor.

Şendağlı, vatandaşların taleplerine göre pastırmalı, sucuklu, kavurmalı, küflü peynirli, ballı, peynirli gibi 15 farklı çeşitte yağ somunu üretiyor.

“KONYA’DA ARANAN BİR LEZZET HALİNE GELDİ”

Yağ somununun ilk olarak dedesi tarafından üretildiğini ve zaman içinde çeşitlendirilerek bugünkü haline ulaştığını söyleyen Hakan Şendağlı, şunları söyledi:

“Yağ somunu, Konya’da dedemin çıkarttığı bir üründür. O zamanlar sadece ekmek arası yağ olarak yapılırdı. İsmini de buradan alıyor. Günümüzdeyse içerisine küflü peynirle başlayan bir çeşitlilik eklendi. Kaşar, tulum peyniri, sucuk, pastırma gibi birçok malzemeyle Konya’nın pizzası diyebileceğimiz bir ürün ortaya çıktı. Üzerine susam ve yağ da ekleyerek daha lezzetli hale getiriyoruz. Çok beğeniliyor, Konya’da aranan bir lezzet oldu.”

ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Şehir dışından gelen ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiğini belirten Şendağlı, sözlerine şöyle devam etti:

“Konya’da uzun süre sadece etli ekmek, tirit ve kebap gibi lezzetler ön plandaydı. Yağ somunu değişik bir tat olarak kendine yer buldu. Şehir dışından gelenler ilk defa tattıklarında çok beğeniyor. Hatta ‘bu zamana kadar neden keşfetmedik’ diyenler bile oluyor. Eskiden yalnızca sabahları kahvaltılık olarak tüketiliyordu, şimdi ise günün her saatinde tercih ediliyor.”

“BEKLENTİMİN ÜZERİNDE BİR LEZZET”

Konya’ya ziyarete gelen Demet Sağ ise yağ somununu ilk kez tattığını belirterek şu ifadeleri kullandı: