Konyaaltı Belediyesi'nden yürek ısıtan hareket: Yaralı yavru karga 'Zeytin' koruma altında

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alınan yaralı yavru kargaya görevliler bebek gibi bakıyor.

Konyaaltı Belediyesi, Halk Masası'na gelen bir talep üzerine yaralı yavru kargaya sahip çıktı Ekiplerce bulunduğu yerden alınan karga, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada tedavi ve bakımları yapılan minik kargaya Zeytin ismi verildi. Zeytin'in tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

"TÜM CANLILARA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

Karganın ilk bulunduğu anda yaralı, yorgun ve bitkin olduğunu aktaran Veteriner Sağlık Teknikeri Melis Kubilay, "Hemen karganın kontrollerini yaptık, röntgenini çektik ve ilaçlarını uyguladık. Mama veriyoruz, besliyoruz. Adını da Zeytin koyduk. Zeytin birkaç gün burada misafirimiz olacak, ona bakacağız. Gerekli tedavileri bittikten sonra, sağlığına tam olarak kavuşunca onu doğal yaşam alanına bırakacağız. Konyaaltı Belediyesi olarak diğer tüm canlılara önem verdiğimiz gibi bu canlımıza da gözümüz gibi bakıyoruz. Onlar bizlere emanet" diye konuştu.