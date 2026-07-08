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Konyaaltı Belediyesi'nden yürek ısıtan hareket: Yaralı yavru karga 'Zeytin' koruma altında

Konyaaltı Belediyesi'nden yürek ısıtan hareket: Yaralı yavru karga 'Zeytin' koruma altında

8.07.2026 14:15:00
Güncellenme:
İHA
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Konyaaltı Belediyesi'nden yürek ısıtan hareket: Yaralı yavru karga 'Zeytin' koruma altında

Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi, Halk Masası'na gelen ihbar üzerine kurtarılan yaralı bir yavru kargayı koruma altına aldı. Görevlilerin "Zeytin" adını verdiği ve özenle baktığı yavru karga, tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.
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Antalya'da Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alınan yaralı yavru kargaya görevliler bebek gibi bakıyor.

Konyaaltı Belediyesi, Halk Masası'na gelen bir talep üzerine yaralı yavru kargaya sahip çıktı Ekiplerce bulunduğu yerden alınan karga, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada tedavi ve bakımları yapılan minik kargaya Zeytin ismi verildi. Zeytin'in tedavilerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacağı belirtildi.

"TÜM CANLILARA GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ"

Karganın ilk bulunduğu anda yaralı, yorgun ve bitkin olduğunu aktaran Veteriner Sağlık Teknikeri Melis Kubilay, "Hemen karganın kontrollerini yaptık, röntgenini çektik ve ilaçlarını uyguladık. Mama veriyoruz, besliyoruz. Adını da Zeytin koyduk. Zeytin birkaç gün burada misafirimiz olacak, ona bakacağız. Gerekli tedavileri bittikten sonra, sağlığına tam olarak kavuşunca onu doğal yaşam alanına bırakacağız. Konyaaltı Belediyesi olarak diğer tüm canlılara önem verdiğimiz gibi bu canlımıza da gözümüz gibi bakıyoruz. Onlar bizlere emanet" diye konuştu.

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