Konya'da binlerce dekarlık alana ekiliyor! Kendisinden yemek, kabuklarından elektrik üretiyorlar

Yayınlanma: 25.01.2024 - 17:55

Güncelleme: 25.01.2024 - 17:55

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, AA muhabirine, toplam 20 bin dekarlık alanda çok sayıda çiftçiye sözleşmeli ekim yaptırdıklarını söyledi.

Beyşehir ile Seydişehir ilçeleri arasında kurulu Seydibey Entegre Tesisleri'nde bu patateslerin işlendiğini ifade eden Erkoyuncu, Türk çiftçisinin ürettiği patatesi marka haline getirerek iç pazarın yanı sıra başta Rusya ve Arap ülkeleri olmak üzere Avrupa ve Afrika kıtası da dahil, tüm dünyaya sattıklarını belirtti.

Erkoyuncu, fabrikanın yıllık üretim kapasitesinin 110 bin ton olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"İhtiyacımız olan patatesin aşağı yukarı yüzde 70'ini Konya bölgesinden alıyoruz. Yüzde 30'unu da sıcak ve ılık bölgelerden, Konya'dan daha önce ekilen Hatay, Adana, Tokat, Ödemiş gibi yerlerdeki çiftçilerden alırız. 20'den fazla ülkeye direkt ihracatımız var. Yıllık 15 milyon dolarlık ürün ihraç ediyoruz. Fabrikada 350 kişi istihdam ediliyor. Patates üretimimizde kapasite artırımına da gideceğiz. Tabii bu arz, talebe de bağlı. Piyasada ürünlerimizdeki marka algımız oldukça iyi."

Erkoyuncu, modern ve teknoloji ürünleriyle donatılmış fabrikada, atık patates kabuklarının değerlendirilerek fabrika alanındaki biyogaz üretim tesislerinde, elektrik üretiminde kullanıldığını anlattı.

GES tesislerinin yanı sıra biyogaz tesislerinin de bulunduğunu belirten Erkoyuncu "Kendi elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Hem 5,2 megavatlık GES projemiz hem de 2,8 megavatlık biyogaz tesisimiz var. Patates ve pancar artıklarını değerlendirip biyogazdan elektrik üretiyoruz." diye konuştu.