Konya'da kafeste şahin besleyen kişiye 21 bin 935 lira ceza kesildi
Konya'nın Selçuklu ilçesinde, doğal ortamından koparılan şahini kafeste besleyen kişiye, 21 bin 935 lira ceza uygulandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Beyhekim Caddesi'ndeki bir iş yerinde, kafeste şahin beslendiği ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle iş yerinde yaptığı aramada, kafese kapatılmış şahin buldu. Şahin, doğal ortamına bırakılmak üzere görevlilere teslim edilirken, iş yeri sahibi M.Ş'ye 21 bin 935 lira ceza kesildi.
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