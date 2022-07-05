Konya'da kafeste şahin besleyen kişiye 21 bin 935 lira ceza kesildi

05 Temmuz 2022 Salı, 11:15

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Selahaddin Eyyübi Mahallesi Beyhekim Caddesi'ndeki bir iş yerinde, kafeste şahin beslendiği ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleriyle iş yerinde yaptığı aramada, kafese kapatılmış şahin buldu. Şahin, doğal ortamına bırakılmak üzere görevlilere teslim edilirken, iş yeri sahibi M.Ş'ye 21 bin 935 lira ceza kesildi.