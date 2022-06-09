Canlı yayında küfür etmişti: AKP’li Belediye Başkanı’na para cezası
AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bir canlı yayında İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'a küfretmişti. Olayın ardından Erzurum 3. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada AKP'li Başkan Sekmen'e 4 bin 800 lira adli para cezası verildi.
AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, katıldığı canlı yayında İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar’a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
“O KELİME YÖRESEL BİR SÖZ”
İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar geçtiğimiz sene katıldığı ERK Haber TV’de Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i eleştirmişti.
Sözcü'den Orhan Bozkurt'un haberibe göre, programa telefonla bağlanan AKP’li Mehmet Sekmen, eleştirilerinin ardından Kırkpınar’a, ‘p…..k’ diyerek hakaret etmiş ve telefonu kapatmıştı. Yaşanan olayın ardından Kırkpınar, Sekmen’den şikayetçi oldu.
Şikayetin üzerine başlatılan soruşturmada AKP’li Sekmen, ifadesinde, “Kırkpınar telefonda bana ‘Siz bu şehrin dününde geçmişinde yoktunuz, yarınında da olmayacaksınız. Siz alışmışsınız el bağlamaya. Sizin Kartal’dan nasıl geldiğinizi biliyoruz’ dedi. Şahsın şöhret ve saygınlığımı hedef alan sözleri üzerine kendisine ‘Kartal’dan nasıl geldim?’ diye sordum. Evde yanımda eşim ve torunum vardı. Ben sinirlenince eşim, torunuma telefonu elimden almasını söyledi. Sinirlendiğim için ağzımdan torunuma yönelik bir söz çıkmış olabilir. ‘P….k’ kelimesi bizim yöresel olarak kullandığımız dil alışkanlığı ile söylenen bir söz. Böyle bir söz söylemişsem bunu torunuma yönelik söylemişimdir” ifadelerini kullanmıştı.
PARA CEZASI VERİLEREK HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİ
Yaşanan olay sonrası Kırpınar, Sekmen’e dava açmıştı. Erzurum 3.Asliye Ceza Mahkemesi’nde, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan açılan davanın mahkeme sonucunda "sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, program boyunca tarafların karşılıklı olarak eleştirilerde bulundukları, katılan tarafından sanığa yönelik eleştirilerin sanıkta hiddet yarattığının ve haksız tahrik içerdiğinin kabul edildiği, bu haliyle sanığın üzerine atılı suçu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır" denilerek AKP’li Büyüykşehir Belediye Başkanı Sekmen’e, 4 bin 800 lira adli para cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
"BU KARAR SİYASETİN HAKARET DİLİNDEN UZAKLAŞMASI GEREKTİĞİNİ GÖSTERDİ”
Kararı değerlendiren İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Kırkpınar’ın avukatı Yakup Çağrı Arısoy, “Mahkeme, bu kararı ile makam ve mevkiye bakmadan hukukun herkesi bağladığını göstermiştir. Bu karar ile siyasetin hakaret dilinden uzaklaşması gerektiği bir kez daha belirtilmiştir. Sadece siyasette değil hayatın hiçbir alanında hakaret ifade tarzı olmamalıdır” dedi.
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