Konya'nın üretim merkezinde hasat devam ediyor!

Yayınlanma: 28.09.2024 - 20:31

Güncelleme: 28.09.2024 - 20:31

Üretilen elmaları iç piyasanın yanı sıra aracı firmalarla yurtdışına da gönderilen ilçe merkezinde ve diğer mahallelerde ürünün toplama faaliyetleri sürüyor. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri elma hasadı yapılan bahçelerde incelemelerde bulundu. Elma üreticileri ile buluşan ekipler, bereketli bir sezon temennisinde bulundu. Öte yandan, sahaya çıkan ekipler ilçenin sebze ve meyve üretim alanlarını da ziyaret etti. Alanlarda yetiştirilen ürünleri hastalık ve zararlı yönünden inceleyen ekipler, feromon tuzaklarının da kontrollerini gerçekleştirdi. Oluşabilecek risklere karşı erken zamanda önlem alabilmek, ürünlerin kaliteli ve sağlıklı yetiştirilmesi için tüm üretim alanlarını takip altına alan ekipler, bitkisel üretim ve zirai mücadele konularında ayrıntılı bilgi almak isteyen üreticileri de ilçe müdürlüğünün ilgili birimlerine yönlendirdi.