Köpeği için kemik şeklinde pasta hazırlattı: 'Bobi'ye doğum günü yaptı
Beyoğlu’nda 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü çerçevesinde bir kişi, köpeği "Bobi"nin doğum gününü sokakta yaptığı partiyle kutladı. Kutlama için kemik şeklinde pasta hazırlanırken diğer sokakta yaşayan hayvanlar da unutulmadı.
Daha önce yaptığı sosyal deneylerle adından söz ettiren Şerif Macit, ilginç bir olaya imza attı.
Şerif Macit, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde köpeği Bobi'yi unutmadı ve onun için Beyoğlu Dolapdere semtinde doğum günü partisi düzenledi. Sokakta doğum günü için masa hazırlayıp etrafı süsleyen Şerif Macit, "Bobi" için kemik şeklinde pasta hazırlattı. Kutlamalar çerçevesinde “Doğum Günün Kutlu Olsun Bobi" yazılı pankartlar da sokağa asıldı. Partiye klarnetçi de getiren hayvansever, semt sakinleriyle doyasıya eğlendi.
Çocuklar da Bobi'yi doğum gününde yalnız bırakmadı. Renkli doğum günü partisi ise ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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