Köpekbalığı İstilası filminin konusu ne, oyuncuları kim?

10 Aralık 2022 Cumartesi, 10:03

Köpekbalığı İstilası (Sharknado), yönetmenliğini Anthony C. Ferrante, senaristliğini Thunder Levin'in üstlendiği, 2013 yapımlı bir bilim kurgu filmidir.

KÖPEKBALIĞI İSTİLASI FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde Fin Shepard ve arkadaşları Santa Monica sahilini kopek balığı çeken fırtınalardan kurtarmak için mücadele ederler. Çekimleri video kaydı şeklinde çekilen filmde gerçekçilik bu şekilde seyirciye aktarılmak isteniyor. Çizgi romanlardan veya hikâyelerden sinemaya aktarılan filmler tarzında gerçekten yaşanmış bir olaydan aktarılmış bir televizyon filmi. Santa Monica sahillerinde meydana gelen yaklaşık olarak 250 km hıza sahip tornadolar doğanın dengesinin ne kadar bozulduğunun bir işaretidir. Fırtına denizdeki her canlıyı sahile çekmektedir. Özellikle dev köpek balıklarının sahillere gelmesi ve gökyüzünde oradan oraya uçması oldukça tehlikeli anlar yaşanmasına yol açar.

KÖPEKBALIĞI İSTİLASI FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jaason Simmons

Tara Reid

John Heard

Ian Zierring

Cassie Scerbo

KÖPEKBALIĞI İSTİLASI FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Köpekbalığı İstilası filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlenmiştir.