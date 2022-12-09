Medusa Darbesi filminin konusu ne, oyuncuları kim?

09 Aralık 2022 Cuma, 13:10

Medusa Darbesi (The Bourne Supremacy), yönetmenliğini Paul Greengrass, senaristliğini Tony Gilroy ve Robert Ludlum'un üstlendiği, 2004 yapımlı bir aksiyon/casusluk filmidir.

MEDUSA DARBESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Rus başbakan yardımcısı, şüpheli bir şekilde öldürülünce, araştırmalar efsanevi CIA tetikçisi Jason Bourne'un olaydan sorumlu olduğunu ortaya çıkarır. Fakat Jason Bourne diye biri aslında yoktur, David Webb isimli uzman bir suikastçinin takma adıdır bu. Bir başkasının, kendi ismiyle cinayetler işlediğini fark eden Webb, ister istemez davaya karışır. Sevdiği kadının öldürülmesi ise bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık casuslar arası bir savaş yaşanmaktadır.

MEDUSA DARBESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon

Franka Potente

Julia Stiles

Brian Cox

Karl Urban

Joan Allen

Chris Cooper

Marton Csokas

Gabriel Mann

Daniel Brühl

MEDUSA DARBESİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Medusa Darbesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.