Medusa Darbesi filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2004 yılında vizyona giren Medusa Darbesi filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Medusa Darbesi filminin konusu ne? Medusa Darbesi filminin oyuncuları kim? Türk İşi Dondurma filminin IMDb puanı kaç?
Medusa Darbesi (The Bourne Supremacy), yönetmenliğini Paul Greengrass, senaristliğini Tony Gilroy ve Robert Ludlum'un üstlendiği, 2004 yapımlı bir aksiyon/casusluk filmidir.
MEDUSA DARBESİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Rus başbakan yardımcısı, şüpheli bir şekilde öldürülünce, araştırmalar efsanevi CIA tetikçisi Jason Bourne'un olaydan sorumlu olduğunu ortaya çıkarır. Fakat Jason Bourne diye biri aslında yoktur, David Webb isimli uzman bir suikastçinin takma adıdır bu. Bir başkasının, kendi ismiyle cinayetler işlediğini fark eden Webb, ister istemez davaya karışır. Sevdiği kadının öldürülmesi ise bardağı taşıran son damla olmuştur. Artık casuslar arası bir savaş yaşanmaktadır.
MEDUSA DARBESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Matt Damon
Franka Potente
Julia Stiles
Brian Cox
Karl Urban
Joan Allen
Chris Cooper
Marton Csokas
Gabriel Mann
Daniel Brühl
MEDUSA DARBESİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Medusa Darbesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlenmiştir.
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