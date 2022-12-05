Casus Oyunu filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2001 yılında vizyona giren Casus Oyunu filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Casus Oyunu filminin konusu ne? Casus Oyunu filminin oyuncuları kim? Casus Oyunu filminin IMDb puanı kaç?
Casus Oyunu (Spy Game), yönetmenliğini Tony Scott, senaristliğini ise David Arata ve Michael Frost Beckner'ın üstlendiği, 2001 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.
CASUS OYUNU FİLMİNİN KONUSU NE?
1991'de, ABD ve Çin hükümetleri, önemli bir ticaret anlaşması imzalamıştır ve ABD Başkanı'nın anlaşmayı imzalaması için Çin'i ziyaret etmesi gerekmektedir. Bishop, işkence altında sorguya çekilmekte ve ABD hükûmeti tarafından talep edilmediği sürece 24 saat içinde idam edilecektir. CIA, Şangay yakınlarındaki Suzhou'daki Halk Kurtuluş Ordusu hapishanesindeki İngiliz Elizabeth Hadley'i kurtarmaya çalışan Tom Bishop'un yakalandığını öğrenmiştir. CIA, Bishop'u bir ajan olarak geri iadesini talep ederse, ticaret anlaşmasını tehlikeye atılacaktır.
CASUS OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Robert Redford
Brad Pitt
Catherine McCormack
CASUS OYUNU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Casus Oyunu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.
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