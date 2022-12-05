Casus Oyunu filminin konusu ne, oyuncuları kim?

05 Aralık 2022 Pazartesi, 17:56

Casus Oyunu (Spy Game), yönetmenliğini Tony Scott, senaristliğini ise David Arata ve Michael Frost Beckner'ın üstlendiği, 2001 yapımlı bir gerilim/aksiyon filmidir.

CASUS OYUNU FİLMİNİN KONUSU NE?

1991'de, ABD ve Çin hükümetleri, önemli bir ticaret anlaşması imzalamıştır ve ABD Başkanı'nın anlaşmayı imzalaması için Çin'i ziyaret etmesi gerekmektedir. Bishop, işkence altında sorguya çekilmekte ve ABD hükûmeti tarafından talep edilmediği sürece 24 saat içinde idam edilecektir. CIA, Şangay yakınlarındaki Suzhou'daki Halk Kurtuluş Ordusu hapishanesindeki İngiliz Elizabeth Hadley'i kurtarmaya çalışan Tom Bishop'un yakalandığını öğrenmiştir. CIA, Bishop'u bir ajan olarak geri iadesini talep ederse, ticaret anlaşmasını tehlikeye atılacaktır.

CASUS OYUNU FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Robert Redford

Brad Pitt

Catherine McCormack

CASUS OYUNU FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Casus Oyunu filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.0 olarak belirlenmiştir.