Köpeklerin tüketebileceği ve kaçınması gereken insan besinleri

24 Aralık 2021 Cuma, 00:00

Köpeğinizle fazladan yiyecek artıklarını paylaşmak veya insan yiyeceklerini ödül olarak vermek cezbedici olabilir. Birçok insan gıdası evcil hayvanınız için güvenli ve hatta sağlıklı olsa da soğan ve üzüm gibi bazı gıdalar köpekler için tehlikeli olabilir.

İşte köpeğinizin güvenle yiyebileceği bazı insan gıdaları ve paylaşmaktan kaçınmanız gereken besinler;

1. MUZ

Colorado Eyalet Üniversitesi'nde veteriner ve profesör olan DVM'den Alison Meindl, muzların lif ve potasyum gibi önemli besinler açısından yüksek olması nedeniyle köpeğiniz için sağlıklı bir seçenek olabileceğini söylüyor.

Ancak köpeğinize vereceğiniz muz miktarını sınırlamak önemlidir çünkü onlar da şeker bakımından yüksektir. Çok fazla şeker yemek kilo alımına neden olabilir veya köpeğinizin sindirim sistemini tahriş edebilir. Büyük köpekler yarım muz alabilirken, küçük köpekler iki veya üç dilim alabilir.

2. ELMA

Elmalar, köpeğiniz için bol miktarda lif, C vitamini ve A vitamini sunabilen iyi bir atıştırmalık olabilir. Ancak çekirdeklerini köpeğinize vermemeye dikkat etmelisiniz.

Meindl, elma çekirdeklerinin siyanürün bir türünü içerdiğini söylüyor. Köpeğinizin bir sağlık sorununa neden olması için tek bir elmadakinden çok daha fazla tohum yemesi gerekmesine rağmen, köpeğinize vermeden önce tüm tohumları çıkardığınızdan emin olmanın en iyisi olduğunu söylüyor.

3. YABANMERSİNİ

Orta Amerika Hayvan Tıp Merkezi veterineri Travis Arndt, "Yaban mersini genellikle evcil hayvanlar için güvenli bir gıda olarak kabul edilir ve iyi bir vitamin ve antioksidan kaynağı olabilir" diyor. Bununla birlikte, birçok meyve gibi, yabanmersinini çok fazla yemek de köpeğinizde ishale neden olabilir. Arndt, "Tavsiyem, birkaç çilekle başlamak ve evcil hayvanınızın onları ödül olarak sevip sevmediğini görmek ve sindirim sisteminin nasıl tepki verdiğini görmek" diyor.

4. KARPUZ

Arndt, karpuzun 'kırmızı etinin' genellikle köpeklerin yemesi için güvenli kabul edildiğini ve yüksek nem içeriğinin onu düşük kalorili iyi bir muamele haline getirebileceğini söylüyor. Ancak köpeğinize karpuz yedirirseniz, kabuğunu kesmeyi unutmayın. Arndt, "Karpuz kabuğu, köpeğinizin sindirim sistemini, besinsel faydasından daha fazla rahatsız etme potansiyeline sahiptir" diyor. Bunun nedeni, kabuğun parçalanmasının zor olması ve kabızlığa veya bağırsak tıkanıklıklarına neden olabilmesidir.

5. DOMATES

Arndt, domateslerin genellikle köpekleri beslemek için güvenli bir gıda olarak kabul edildiğini ve "vitamin ve antioksidanlarla yüklü" olduklarını söylüyor. Ancak Arndt, "Aşırı veya çok hassas bir karnı olan bir köpeğe verilen herhangi bir şey rahatsızlığa neden olabilir" diyor. Bu nedenle, köpeğinizin nasıl tepki verdiğini görmek için çok küçük ısırıklarla başlayın.

6. PORTAKAL

Portakallar genellikle köpeklerin yemesi için güvenlidir ve değerli C vitamini sağlar. Ancak sitrik asit hafif mide rahatsızlığına neden olabileceğinden, turunçgilleri yavaş yavaş vermek gerekir. En önemlisi, köpeğinize sindirimi için ekstra zor olabilecek portakal kabukları vermekten kaçınmaktır.

7. ANANAS

Bol miktarda vitamin, özellikle de C vitamini, B6 vitamini ve potasyum gibi mineraller içeren birkaç ısırık büyüklüğünde taze ananas, köpekler için iyi, besin açısından zengin bir atıştırmalık olabilir. Bununla birlikte, şurupta şeker oranı çok yüksek olduğundan, köpeğinizin sindirim sistemini tahriş edebilecek konserve ananas vermekten kaçınmalısınız.

8. BROKOLİ

Brokoli, lif ve C vitamini gibi temel besinler açısından yüksek olduğu için köpekler için sağlıklı bir atıştırmalık olabilir. Hem çiğ hem de pişmiş brokoli, herhangi bir baharat eklemediğiniz sürece köpeklerin yemesi için güvenlidir. Bununla birlikte, bazı köpeklerde mide rahatsızlığına neden olabilecek bileşikler olan izotiyosiyanatlar içerdiğinden, köpeğinizin diyetine düzenli bir temel olarak brokoli eklemeden önce veterinerinize danışmak en iyisi olabilir.

9. HAVUÇ

Düşük şeker oranına sahip ve A vitamini, lif ve potasyum sunan havuç, köpekler için iyi bir düşük kalorili seçenektir. Havuçları çiğ veya pişmiş olarak servis edebilirsiniz, ancak köpeğinizin boğulmamasını sağlamak için havuçları her zaman ısırık büyüklüğünde parçalar halinde kesmelisiniz.

10. SALATALIK

Salatalık çok az kaloriye sahip oldukları için özellikle diyet yapan köpekler güvenlidir. Salatalık ayrıca köpeğiniz için C vitamini, K vitamini ve magnezyum gibi besinler sağlar.

11. YUMURTA

Yumurta, köpeğiniz için mükemmel bir protein kaynağıdır. Arndt, daha iyi miktarda protein içeren ve daha az yağlı bir seçenek için köpeğinize sadece yumurta akını öneriyor. Ancak, her zaman önce yumurtaları pişirmelisiniz. Arndt, "Salmonella kontaminasyonu (vücut direncini düşüren ishal, ateş ve kusma gibi semptomlar veren bakteri) riski nedeniyle köpeğinize çiğ yumurta yedirilmemelidir, bu köpeğinizi ve tüm ailenizi hasta edebilir" diyor.

12. MANGO

Mangolar köpeğinizin yemesi için güvenlidir ve A, B6, C ve E vitaminleri gibi değerli besinler içerirler. Ancak mangolar şeker bakımından çok yüksektir, bu nedenle bu sadece yavrularınız için ara sıra bir ödül olarak kullanılmalıdır. Boğulma riskini önlemek için köpeğinize mango vermeden önce çekirdeğini çıkarmalısınız.

13. KARİDES

Karides, diğer et bazlı besinlerden daha düşük kalori ve yağ içerebileceğinden, diyet yapan köpekler için harika bir seçenek olabilir. Ayrıca B12 vitamini, B3 vitamini ve fosfor açısından da zengindirler.

Bununla birlikte, karides nispeten kolesterol bakımından yüksektir, bu nedenle her zaman sınırlı miktarlarda verilmelidir. Orta boy köpekler için bir veya iki karides iyi bir porsiyon boyutudur, küçük köpekler ise yarım karidesle başlamalıdır. Köpeklere ara sıra karides vermek iyidir, ancak onları düzenli olarak sunmak istiyorsanız, sağlıklı bir miktar belirlemek için veterinerinize danışın. Zararlı bakterileri önlemek için her zaman karides pişirmek ve köpeğinizin bağırsaklarında tıkanıklık oluşturmamak için tüm kabukları soymak da önemlidir.

KÖPEĞİNİZE ASLA VERMEMENİZ GEREKEN GIDALAR

İşte evcil hayvanınız için toksik olabilecek dört insan gıdası...

1.SOĞAN

Meindl, köpeğinize herhangi bir tür soğan (kırmızı, beyaz veya sarı) vermekten kaçınmanız önemini vurguluyor. Çünkü bunların hepsi köpekler için toksiktir. Soğan yemek köpeklerde mide rahatsızlığına neden olabilir ve büyük miktarlarda alınması kırmızı kan hücresi hasarı ve anemi gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir.

2. ÜZÜM

Arndt, "Üzüm ve kuru üzüm, kaçınılması gereken yiyecekler listesinin başında geliyor" diyor. Üzüm köpekler için çok zehirlidir ve bazı durumlarda ani böbrek yetmezliğine neden olabilir. Uzmanlar henüz sebebinden emin değiller, ancak Arndt, "üzüm ve kuru üzüm içindeki tartarik asidin toksisitenin suçlusu olabileceği teorileştirildi" diyor.

3. AVOKADO

Avokado, ishali ve kusmayı tetikleyebilen bir toksin olan persin içerdiğinden köpekler için iyi bir seçenek değildir. Avokado derisini ve çekirdeğini köpeklerden uzak tutmaya özellikle dikkat etmelisiniz, çünkü bunlar etten daha yüksek düzeyde persin içerir.

4. KSİLİTOL (ŞEKER ALKOLÜ)

Ksilitol, birçok gıdada bulunan yapay bir tatlandırıcıdır ve son derece zehirlidir. Evcil hayvanlarda düşük kan şekeri ve karaciğer hasarına neden olabilir. Ksilitol'ü pişmiş ürünler, sakız, fıstık ezmesi, şeker ve ketçap gibi gıdalarda bulunur. Köpeğinizi herhangi bir şey ile beslemeden önce içerik listesini kontrol etmek her zaman önemlidir.