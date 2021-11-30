Kars’ta kedi ve köpeklere kimlik
Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında düzenlenen protokolle kedi ve köpekler kimliklendirilerek kayıt altına alınacak.
Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ve Kars
Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül'ün imzaladığı protokol
kapsamında sahipli kedi ve köpeklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi ve kayıt
altına alınması işlemleri yapılacak.
Kedi ve köpeklerin mikroçip ile kimliklendirilmesi işlemi
ile hayvanlar kayıt altına alınabilecek. Uygulama sayesinde hayvanların
sağlığı, yaşamları ve nerede oldukları kontrol edilebilecek.
Bu uygulama Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası üyesi
serbest veteriner hekimler ve tüm İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından
yürütülecek.
"Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınması” protokolü Kars İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş ile Kars Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ercan Ödül tarafından imzalandı.
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