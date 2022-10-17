Koray Alpergin kimdir? Koray Alpergin neden öldü?

17 Ekim 2022 Pazartesi, 15:35

DJ Koray Alpergin Londra radyosu Bizim FM’in sahibidir. 43 yaşındaki DJ Koray Alpergin Essex kentinde polis tarafından ölü bulundu.

KORAY ALPERGİN NEDEN ÖLDÜ?

İngiltere’nin ünlü DJ'lerinden ve yıllardır radyoculuk yapan Koray Alpergin’den perşembe gününden beri haber alınamıyordu. Ailesinin ve arkadaşlarının günlerdir aradığı Alpergin’den dün gece kötü haber geldi. Alpergin, ormanlık bir alanda ölü olarak bulundu. Alpergin’in iki gün önce İstanbul’dan gelen 23 yaşındaki kız arkadaşı ile evinin önünden kaçırıldığı iddia edilmişti. Polisten yapılan açıklamada, kız arkadaşı olduğu bildirilen kadının bulunduğu ve fiziksel olarak zarar görmediği belirtildi.

Polis, olayla ilgili üç kişinin tutuklandığını ve gözaltında tutulduklarını açıkladı.







