Koray Avcı: Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kroyum

19 Ekim 2021 Salı, 15:12

Şarkcıcı Koray Avcı Kıbrıs'ta özel bir otelde sahne aldı.

Konser öncesi soruları yanıtlayan Avcı, Selçuk Ural'ın "Arabesk dinleyen kırodur" sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Avcı, "Biz sahne adabının görsel kısmında Tarkan'dan çok feyz almışızdır. Tarkan gibi önemli bir sanatçı güzel ve renkli kıyafetler giyip sahneler yapmıştır. Biz Tarkan'ın sadece siyah beyaz kısmını alabildik. Renkli kısmını alamadık henüz. Biz bayan sanatçılar kadar sahnede kendimize özen göstermesek de, gösteren erkek sanatçılar var" dedi.

Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde Selçuk Ural'ın "Müslüm Gürses ve Arabesk dinleyenler kırodur" açıklaması ile ilgili şöyle konuştu:

"O zaman hep beraber kıroyuz. Arabesk dinlemek ve söylemek kıroluksa ben kıroyum ve bundan çok mutluyum...Herkes her şeyi konuşuyor. Bu şekil konuşarak ustalarımızın kemiklerini sızlatmayın, kimsenin böyle bir polemik yaratmasına da izin vermeyin. Müslüm baba olmasa biz bu sahneye çıkamazdık."