Türk tiyatrosunun ve ekranların sevilen ismi Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Koray Ergun kimdir? Tiyatro oyuncusu Koray Ergun neden öldü? Koray Ergun rol aldığı dizi ve filmler

KORAY ERGUN K İMDİR?

Koray Ergun, 1958 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olarak tanınan Ergun, özellikle tiyatro kökenli oyunculuğuyla meslek hayatında sağlam bir yer edindi.

Uzun yıllar Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu gibi Türkiye’nin köklü sahnelerinde görev aldı. Sahnedeki disiplinli duruşu ve karakter derinliğiyle, hem meslektaşlarının hem de izleyicilerin takdirini kazandı.

KORAY ERGUN NEDEN ÖLDÜ?

Koray Ergun, geçtiğimiz şubat ayında yaptığı paylaşımda beyninde tümör tespit edildiğini kamuoyuyla paylaşmıştı.

Ergun'un cenazesi, yarın öğle vakti Karşıyaka Camisi'nde kılınacak namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

KORAY ERGUN'UN ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

Tut Elimden Düşmeyelim – Oyuncu / Yönetmen (2019)

Akrep – Oyuncu (1999)

Sakıncalı Piyade – Oyuncu (1993)

Ayaktakımı Arasında – Kleşç Andrey Mitriç (1990)

Yusuf ile Menofis – Oyuncu (1989)

Suçsuzlar “Sacco ile Vanzetti” – 1. Polis

Memleketin Kısmeti – Oyuncu

KORAY ERGUN'UN ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER

Teşkilat – Hulki’nin Babası (TV Dizisi, 2021–2022)

Bakla – Baba (Kısa Film, 2022)

Anadolu Leoparı – Orhan (Sinema Filmi, 2021)

Speechless (Kısa Film, 2019)

Hasbihal – Münif (Sinema Filmi, 2019)

Can Kırıkları (TV Dizisi, 2018)

Ivanka – Dede (Kısa Film, 2017)

Ayla – Halit (Sinema Filmi, 2017)

Çam Yarması – Gaddar Ökkeş (Sinema Filmi, 2017)

Tatlı İntikam (TV Dizisi, 2016)

Kırgın Çiçekler (TV Dizisi, 2015)

Mazlum Kuzey – Bekir (Sinema Filmi, 2015)

Biraz Tuz Biraz Biber (Sinema Filmi, 2010)

Ömre Bedel – Raşit (TV Dizisi, 2009–2010)

Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (TV Dizisi, 2010)

Kanımdaki Barut – Ahmet (Sinema Filmi, 2009)

Pusat – Yunus Toprak (TV Dizisi, 2007)

Pars: Kiraz Operasyonu – Ahmet (Sinema Filmi, 2007)

Geniş Zamanlar – Hasan (TV Dizisi, 2007)

Köprü – Salih (TV Dizisi, 2006)

Kuş Dili – Mahmut (TV Dizisi, 2006)

Köpek – Paşa (TV Dizisi, 2005)

Kınalı Kar (TV Dizisi, 2004)

Bir Yıldız Tutuldu (TV Dizisi, 2003)

Bizim Evin Halleri (TV Dizisi, 2002)

Kuzenlerim (TV Dizisi, 2002)

Beş Dakikalık Bir Mesele (TV Dizisi, 2001)

İnsan Kurdu (TV Filmi, 1997)

Tersine Akan Nehir – Ahmet (Sinema Filmi, 1996)

Kurtuluş – Tevfik Bey (TV Dizisi, 1994)

Köroğlu – Hamza (TV Dizisi, 1991)

Ah Ana (TV Dizisi, 1989)

Düttürü Dünya – Hamdi (Sinema Filmi, 1988)

Aaahh Belinda – Ahmet (Sinema Filmi, 1986)