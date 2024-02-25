Kore'nin cilt bakımında yükselen yıldızı: İşte Double Cleansing yöntemi...

Yayınlanma: 25.02.2024 - 21:06

Güncelleme: 25.02.2024 - 21:06

Cilt temizliği, cilt bakımının en önemli adımlarından biri olup, gün içinde cildin maruz kaldığı kirleri, fazla yağı ve kalıntıları derinlemesine temizlemek sağlıklı bir cilde giden ilk adımdır. Double Cleansing olarak adlandırılan çift aşamalı cilt temizliği, cildi yağ bazlı ve su bazlı temizleyicilerle iki aşamada temizlemeyi içerir. Bu yöntem, normal temizleme jellerinin ulaşamadığı kirlerden de cildi arındırmayı hedefler. Peki Kore'nin cilt bakımında yükselen yıldızı olan bu yöntem nedir, nasıl uygulanır? İşte Double Cleansing yöntemi...

DOUBLE CLEANSING NEDİR?

Double cleansing yani çift aşamalı temizlik, yağ bazlı bir ürün ve ardından su bazlı bir ürün kullanarak yüzü temizlemek için iki aşamalı bir yöntemdir. Bu normalde bir makyaj temizleyici ve ardından bir temizleyici kullanmak anlamına gelir. Temizleme yağı veya makyaj temizleyici, aşırı yağ, güneş kremi ve makyaj gibi ciltteki yağları çözmeye yardımcı olur.

Su bazlı ürün veya temizleyici, kiri ciltten arındırmaya yardımcı olur.

DOUBLE CLEANSING AŞAMALARI NELERDİR?

Yağ bazlı temizleyici:

İlk adımda, suya karşı çözünmeyen makyaj, güneş kremi ve ciltte biriken yağ gibi yağ bazlı kirleticileri çözecek bir yağ bazlı temizleyici kullanılır. Bu temizleyiciler genellikle yağ veya balmumu içerir ve cildinize uygulandığında makyajı ve diğer yağlı kalıntıları etkili bir şekilde çözer.

Su bazlı temizleyici:

İkinci adımda, yağ bazlı temizleyici ile çözülen kirleticileri ve yağları temizlemek için su bazlı bir temizleyici kullanılır. Bu adım, cildinizi derinlemesine temizleyerek kalan kalıntıları ve yağları uzaklaştırmaya yardımcı olur.

DOUBLE CLEANSE NEDEN GEREKLİDİR?

Yağ bazlı bir temizleyici; makyaj, güneş kremi ve kir gibi yağlı tabakaları çıkartmak için uygulanır. İlk aşamada bu maddelerden kurtulduğunuzda, ikinci aşamada su bazı temizleyici ile gerçekten cilde nüfuz ederek temizleme işlemini gerçekleştirmek gerekir. Çift aşamalı temizleme, kapsamlı bir temizlik sağlar ve cildinizi canlandırır.

ÇİFT AŞAMALI TEMİZLİK KİMLER VE HANGİ CİLT TİPİ İÇİN UYGUNDUR?

Bu bir zorunluluk değildir ama bazı cilt tipleri için bu uygulama hayati önem taşır.

Yağlı cilde sahip kişiler

Akneye meyilli kişiler

Ağır makyaj yapanlar için faydalı olacak bir uygulamadır.

DOUBLE CLEANSING AVANTAJLARI NEDİR?

Derin temizlik:

İki aşamalı temizlik, cildinizi derinlemesine temizleyerek gözeneklerin tıkanmasını önleyebilir.

Makyajın etkili bir şekilde çıkarılması:

Yağ bazlı temizleyiciler, suyla çözünmeyen makyaj ürünlerini etkili bir şekilde çözebilir.

Cilt bakım ürünlerinin etkinliğini artırma:

Temiz cilt, cilt bakım ürünlerinin daha etkili bir şekilde emilmesine olanak tanır.

DOUBLE CLEANSING NASIL YAPILIR?

Yağ bazlı temizleyicinizi, temiz avuçlarınıza uygulayın ve parmaklarınız yardımıyla dairesel hareketlerle cildinize masaj yapın. Göz çevrenize de yapmayı ihmal etmeyin. Ilık su ile durulayın ve bir bez yardımıyla hafifçe yüzünüzü silin. Cildiniz nemli kalsın ve su bazlı temizleyicinizi uygulayın. Çok fazla kullanmanıza gerek yok, ince bir tabaka oluşsun yeter. 1 dakika bekledikten sonra yine ılık su ile durulayın ve temiz bir havlu ile yüzünüzü silin.

ÇİFT AŞAMALI TEMİZLİK NE SIKLIKLA YAPILMALIDIR?

Geceleri yapmanız daha doğru olacaktır çünkü cildin en çok kir ve makyajla dolduğu zamandır. Ancak siz uyurken de cildiniz sebum üretebileceği için sabahları kalkınca da uygulayabilirsiniz. Sabah ve akşam uygulama yapabilirsiniz. Sadece, aldığınız ürünlerin pH seviyelerini kontrol edin. Cildin ortalama pH seviyesi 5 civarındadır, bu yüzden dengeyi sağlamak için benzer seviyede bir temizleyici bulun. Sülfat, koku ve alkol içeren temizleyicilerden de uzak durun.

DOUBLE CLEANSING YÜZ TEMİZLİĞİNDEN SONRA NELER YAPILMALIDIR?

Çifte temizlemeyi bitirir bitirmez normal cilt bakımı rutininize devam edin. Sabahları bir nemlendirici veya güneş kremi ile, akşamları da nemlendirici serum veya yağlar ile bir kombinasyon yaparak rutininizi tamamlayabilirsiniz. Çifte temizliğin faydalarını görmeniz muhtemelen bir hafta kadar sürecektir.