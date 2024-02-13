Cilt sorunları iç dünyanızın yansıması olabilir: Sağlıklı bir cilt için...

Cilt sorularının temelinde yatan nedenlerin iç dünyamız tarafından desteklendiğini biliyor muydunuz? Yaşadığımız pek çok cilt sorunu iç dünyamızda yaşananlar nedeniyle meydana geliyor...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 19:15
Cilt sorunları iç dünyanızın yansıması olabilir: Sağlıklı bir cilt için...
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Cildiniz genellikle iç dünyanızı yansıtabilir. Zihin-beden bağlantısı, cildinizin iç dünyanızla nasıl etkileşimde bulunduğunu gösterir. Bilimsel olarak desteklenen bu bağlantı, farkındalık düzeyi ile psikososyal sıkıntıların azalması arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor.

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STRES EN BÜYÜK DÜŞMAN

Stres hormonları, cilt sağlığını etkiler. Dermatoloji hastalarının çoğu, cilt rahatsızlığı ile mücadele ederken aynı zamanda psikososyal sıkıntıları yönetmeye çalışır. Bu noktada farkındalık, sadece cilt üzerinde değil, aynı zamanda genel iyilik hali üzerinde olumlu etkiler sağlayabilir.

Sedef hastalığı, ruh sağlığı ile karmaşık bir ilişki içindedir. Bilişsel davranışçı terapi ve farkındalık temelli terapiler, sedef hastalığını yönetmek için umut vadeder. Egzama gibi cilt rahatsızlıkları da stresten etkilenebilir, ancak farkındalıkla hareket etmek, semptomları azaltabilir.

SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN...

Cilt, içsel durumu yansıtan bir pencere gibidir. Cilt sağlığı, içsel denge ile doğrudan ilişkilidir. Duygusal stres, uyku eksikliği ve bağışıklık zayıflaması, cilt sorunlarına neden olabilir. Bu noktada, iç dengeyi sağlamak, parlak bir ciltle dışa vurulabilir.


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