Korkunç gerçek: İnsanlık yok olma tehlikesi altında... Beklenenden daha erken olabilir!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 18:30

Güncelleme: 29.09.2023 - 18:30

Nature Geoscience dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, gelecek 250 milyon yıl içinde gezegenin ekvator yakınlarında oluşması tahmin edilen yeni bir süper kıta, dünya genelindeki sıcaklık koşullarını ciddi şekilde kötüleştirerek, neredeyse tüm memelilerin soyunun tükenmesine yol açabilir. Bu tehdit altında olan türler arasında insanlar da bulunuyor.

Araştırmanın başyazarı ve Bristol Üniversitesi'nden kıdemli araştırma görevlisi Alexander Farnsworth, insanların aşırı sıcaklarda hayatta kalma yeteneklerinin doğal olarak sınırlı olduğunu belirtiyor. Teknoloji olmadan, insanlar için aşırı sıcaklarda yaşama şansı oldukça düşük. Farnsworth, "Altı saatten fazla süreyle 35 derece C üzerindeki sıcaklıklara maruz kalmak ölümcül olacaktır" diyor. Teknoloji devreye girdiğinde, klimalı ve çevre kontrollü barınaklar inşa ederek insanların hayatta kalabileceği söyleniyor ancak gıda üretimini desteklemek için yeni tesislerin de inşa edilmesi gerekebilir.

İNSANLARIN KADERİ NE OLACAK?

Bu aşırı sıcaklıkların nedeni, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonlarının artması ve güneşin daha fazla radyasyon üretmesi gibi faktörlerle birleşen tektonik faaliyetler olarak tahmin ediliyor. Gelecekteki bu aşırı sıcak koşullar, özellikle memeliler için büyük bir tehdit oluşturuyor. Araştırmaya göre, memeliler daha soğuk sıcaklıklara daha iyi uyum sağlayabilecek şekilde evrimleşti, ancak aşırı sıcaklara karşı daha az dayanıklı. İnsanlar da bu tehdit altındaki memeliler arasında yer almakta.

Araştırmacılar, bu ısınmanın bir sonraki süper kıta olan Pangea Ultima'nın oluştuğu dönemde daha da şiddetleneceğini tahmin ediyor. Bu, memeliler için yaşanabilir alanların sınırlı olacağı anlamına gelmektedir. Bu sorun, kıtanın ekvator yakınlarında yer alacak olmasının yanı sıra tektonik aktivitelerin atmosfere daha fazla karbondioksit yaymasından kaynaklanmakta.

Farnsworth, "Bu çalışmada, gezegenin ortalama sıcaklıklarının bugünkünden yaklaşık 10-15 santigrat derece daha yüksek olabileceğini ve kara yüzeyinin ortalama 25-30 santigrat derece daha yüksek olabileceğini gösteriyoruz" diyor.

Bu aşırı sıcak koşullar, bitkiler dahil birçok memelinin besin kaynaklarını ve yaşam alanlarını tehdit edebilir. Bitkiler, 40 derecenin üzerindeki sıcaklıkları genellikle sevmez ve bu da besin piramidinin temelini oluşturduğu için diğer hayvan türlerini de etkileyebilir.

Sonuç olarak, bu araştırma, gelecekteki iklim değişikliklerinin memelilerin, insanlar dahil, yaşamını ciddi şekilde tehdit edebileceğini gösteriyor. Teknolojik ilerlemeler ve çevresel önlemler, bu tür tehditlere karşı insanların hayatta kalma şansını artırabilir, ancak bu zorlu koşullar altında hayatta kalmak için ciddi çaba gerekebilir.