Tarihi Avrupa kasabası taşınıyor: Kıtanın en büyük nadir toprak elementleri yatağı bulundu
İsveç, milyarlarca sterlin değerinde nadir toprak elementlerini ortaya çıkarmak ve maden sahası açmak için bir kasabayı bulunduğu bölgeden 3 kilometre öteye taşıyacak.
İsveç, milyarlarca sterlin değerinde nadir toprak elementlerini ortaya çıkaracak devasa bir maden sahasına yer açmak için bir kasabayı bulunduğu bölgeden taşımayı planlıyor.
Toprak altında olduğu belirtilen elementlerin, cep telefonlarından füzelere ve araba akülerine kadar birçok şey de kullanıldığı kaydedildi.
Şu anda elementlerin, Avrupa'ya yüzde 98'inin Çin'den geldiği belirtildi.
İsveç'in tarihi demir madeni kasabası olan Kiruna'da yaklaşık 17 bin kişi yaşıyor. Kasaba, 100 yıl önce bölgede demir cevherinin bulunmasının ardından, yakındaki Kiruna madeninden gelen işçilerin yaşayabileceği bir yer olarak gelişti. Yetkililer, kasabayı mevcut konumundan yaklaşık 3 kilometre öteye taşımaya planlıyor.
Kasabada en az bir milyon tonu praseodim veya neodim oksit olmak üzere, elektrikli araçların üretimi için gerekli olan yaklaşık 585 milyon ton mineral bulunacağı tahmin ediliyor.
İsveç Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebba Busch, arazide maden işletmeciliğinin ancak 10 ya da 15 yıl içinde başlayabileceğini söyledi.
Toplamda yaklaşık 450 bin metrekare alan kapsamında okul, ev, kamu ve ticari bina 2035 yılına kadar taşınmış olacak.
OCAK 2023'TE LAPKAND BÖLGESİNDE BULUNMUŞTU
Ocak 2023'te İsveç'te kamuya ait maden şirketi LKAB, ülkenin kuzeyindeki Lapland bölgesinde "önemli" nadir toprak elementleri rezervleri tespit ettiğini duyurmuştu.
Şirket, bölgede 1 milyon tondan fazla nadir toprak oksitleri bulduklarını duyurdu.
BBC'ye göre dünyadaki nadir toprak elementleri rezervlerinin toplam 115,8 milyon ton olduğu tahmin ediliyor.
Ülkelere göre en büyük rezervler:
Çin: 44 milyon ton
Vietnam: 22 milyon ton
Brezilya: 22 milyon ton
Rusya: 21 milyon ton
Hindistan: 6,9 milyon ton
Avustralya: 4 milyon ton
ABD: 1,8 milyon ton
Grönland: 1,5 milyon ton
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