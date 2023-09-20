Tarihi Avrupa kasabası taşınıyor: Kıtanın en büyük nadir toprak elementleri yatağı bulundu

Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:50

Güncelleme: 20.09.2023 - 10:50

İsveç, milyarlarca sterlin değerinde nadir toprak elementlerini ortaya çıkaracak devasa bir maden sahasına yer açmak için bir kasabayı bulunduğu bölgeden taşımayı planlıyor.

Toprak altında olduğu belirtilen elementlerin, cep telefonlarından füzelere ve araba akülerine kadar birçok şey de kullanıldığı kaydedildi.

Şu anda elementlerin, Avrupa'ya yüzde 98'inin Çin'den geldiği belirtildi.

İsveç'in tarihi demir madeni kasabası olan Kiruna'da yaklaşık 17 bin kişi yaşıyor. Kasaba, 100 yıl önce bölgede demir cevherinin bulunmasının ardından, yakındaki Kiruna madeninden gelen işçilerin yaşayabileceği bir yer olarak gelişti. Yetkililer, kasabayı mevcut konumundan yaklaşık 3 kilometre öteye taşımaya planlıyor.

Kasabada en az bir milyon tonu praseodim veya neodim oksit olmak üzere, elektrikli araçların üretimi için gerekli olan yaklaşık 585 milyon ton mineral bulunacağı tahmin ediliyor.

İsveç Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Ebba Busch, arazide maden işletmeciliğinin ancak 10 ya da 15 yıl içinde başlayabileceğini söyledi.

Toplamda yaklaşık 450 bin metrekare alan kapsamında okul, ev, kamu ve ticari bina 2035 yılına kadar taşınmış olacak.

OCAK 2023'TE LAPKAND BÖLGESİNDE BULUNMUŞTU

Ocak 2023'te İsveç'te kamuya ait maden şirketi LKAB, ülkenin kuzeyindeki Lapland bölgesinde "önemli" nadir toprak elementleri rezervleri tespit ettiğini duyurmuştu.

Şirket, bölgede 1 milyon tondan fazla nadir toprak oksitleri bulduklarını duyurdu.

BBC'ye göre dünyadaki nadir toprak elementleri rezervlerinin toplam 115,8 milyon ton olduğu tahmin ediliyor.

Ülkelere göre en büyük rezervler:

Çin: 44 milyon ton

Vietnam: 22 milyon ton

Brezilya: 22 milyon ton

Rusya: 21 milyon ton

Hindistan: 6,9 milyon ton

Avustralya: 4 milyon ton

ABD: 1,8 milyon ton

Grönland: 1,5 milyon ton