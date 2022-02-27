'Koronavirüs, dermatolojik rahatsızlıklara yol açabiliyor'

27 Şubat 2022 Pazar, 00:00

Yeni tip koronovavirüs (Covid-19) pandemisi, 2 yıldır dünyayı esir almış durumda. Bu süreçte yeni varyantlar çıkarken, hastalığa ilişkin yeni araştırmalar da günden güne artıyor. Son olarak konuya ilişkin açılamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, Covid-19 enfeksiyonun kişide farklı dermatolojik rahatsızlıklara, deri döküntülerine neden olabildiğini söyledi.

Özyılmaz, "Yurt dışında ve Türkiye’de yapılan bazı çalışmalar koronavirüs geçiren bazı kişilerin dermatolojik rahatsızlıklar yaşadığını göstermiştir. Pandeminin ilk başlarında kişilerde görülen dermatolojik bulgular bazen tanı koydurucu nitelikte bezen de seyrini belirleyici nitelikteydi. Deri döküntüleri hastalarda genellikle Covid-19 tanısı aldıktan sonra görülmektedir ama bildirilen birkaç vakada kurdeşen alerjik reaksiyon benzeri döküntüler Covid teşhisi koydurabilmektedir" dedi.

Koronavirüse yakalananların deri döküntüsü şikayetlerini hastalıkla birlikte hemen yaşadığını belirten Özyılmaz, diğer dermatolojik problemlerden olan yoğun saç dökülmesinin ise yaklaşık 1,5-2 ay sonra yaşanmaya başlandığını söyledi.

"EL AYAK MORARMALARI GÖRÜLEBİLİYOR"

Cilt problemleri arasında en sık görülen rahatsızlığın deri döküntüleri olduğunu söyleyen Dermatoloji Uzmanı Dr. Serpil Özyılmaz, “Tırnak yapısında değişiklikler covid sonrası sık görülmektedir. Tırnak üzerinde çizgilenmeler, renk değişiklikleri ve bazen kırılmalar şeklinde kendi göstermektedir. Daha düşük bir oranda görülen su çiçeceği yapısında olan bir döküntüler, noktasal su toplamaları da kovid enfeksiyonunda görülen döküntülerdir. Kurdeşen şekilinde ortaya çıkan döküntülere de rastlanıyor. Bu döküntüler hastalarda genellikle kovid tanısı aldıktan sonra görülmektedir. Sadece döküntüler değil; el ve ayaklarda da morarmalar görülebilmektedir” diye konuştu.

COVİD NEDENİYLE DÖKÜLEN SAÇLAR TEKRARDAN ÇIKIYOR

Özyılmaz, Covid sonrası görülen saç dökülmesinin nedenini şu şekilde ifade etti:

‘’Bu beklenen bir durumdur çünkü vücudun yaşadığı stres, kalori değişikliği, mikropla savaşma, hücresel değişimler bir yıkıma yol açıyor. Bu yıkım sonucunda saçın atılması aynı yerden yeni bir saçın gelmesini işaret ediyor.’’

ENFEKSİYONDAN KORUNURKEN CİLT SAĞLIĞIMIZI TEHLİKEYE ATIYORUZ

Covid-19 enfeksiyonundan korunmaya yönelik alınan önlemler sürecinde çok sık el yıkama, dezenfektan kullanımı nedeniyle cilt bariyerinde bozulma, ciltte kuruluk, çatlama, kaşıntıyla birlikte şiddetlenen bir kızarıklık hatta yarılmaların ortaya çıkabildiğini söyleyen Özyılmaz, bu hususta ilk yapılması gereken şeyin cildi nemlendirme olduğunu söyledi.

Özellikle yüzde 80 alkol barındıran dezenfektanlar, kolonyalar ciltte iritasyona, tahrişlere neden olabildiğini belirten Özyılmaz, alerjiye yatkın cildi hassas kişilerin alkol içeriği olmayan ürünleri tercih etmelerini, evde kalıp sabun, sabunsuz temizleyiciler kullanılmalarını tavsiye etti. Eğer ellerde kaşıntı yarılma başladıysa ve özellikle kızarıklık yoğunlaşırsa bir uzmana görülmesini önerdi.