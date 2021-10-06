Koronavirüs sonrası korkutan tehlike: El ve ayak parmaklarında çıkıyor

06 Ekim 2021 Çarşamba, 17:56

Bilim insanları Covid-19 geçirenlerin el ve ayak parmaklarında kızarıklık ve şişlik oluşması ile ilgili bir araştırma yayınladı. Dünyanın saygın dermatoloji dergilerinden biri olan British Journal of Dermatology’de yayınlanan araştırmada Covid-19 geçiren birçok insanda bu durumun görüldüğünün altı çizildi.

Uzmanlar, Covid 19’un bu yeni tespit edilen yan etkisini inceledi ve vücudun virüse karşı saldırı moduna geçtiği için el ve ayak parmaklarında bu durumun görüldüğünü tespit etti.

AŞIRI DERECEDE AĞRILI VE KAŞINTILI OLABİLİR



Her yaşta görülebilen ancak ağırlıklı olarak çocukları ve gençleri etkileyen yan etki, bazıları için ağrısız, ancak kızarıklık, hassas kabarcıklar ve şişlik ile birlikte aşırı derecede ağrılı ve kaşıntılı olabilir.

Koronavirüs geçirdikten sonra bu yan etkiyi gösteren, 13 yaşındaki İskoç öğrenci Sofia BBC’ye konuştu ve şu açıklamaları yaptı:

“Bu yılın başında Kovid-19 olduktan sonra ayağım şişti. Yürüyemiyorum ve hatta ayakkabı bile giyemiyorum. Uzun yürümem gerekiyorsa, bir noktadan sonra tekerlekli sandalye kullanmam gerekiyor”.

PARMAKLARDA İLTİHAP OLUŞTU

Bilim insanları bazı vakalarda bu sorunun aylarca devam ettiğini açıklarken bazılarında ise haftalar sonra hastalığın geçtiği belirtildi. Bazı vakalarda ise parmaklarda iltihap oluştuğu da kaydedildi.

Paris Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, “Burada, vücutta oluşan antikor yanlışlıkla insanın kendi hücresine ve dokusuna saldırıyor. Sadece virüse saldırmıyor. Bu durumda da ufak kan damarlarındaki hücreler etkileniyor” ifadelerini kullandı.

Danışman dermatolog ve İngiliz Cilt Vakfı sözcüsü Dr Veronique Bataille, Covid-19 parmak sendromunun pandeminin erken evresinde çok sık görüldüğünü, ancak mevcut Delta varyant dalgasında daha az yaygın olduğunu söyledi.

Bu, daha fazla insanın aşılanmasına veya geçmiş enfeksiyonlardan Covid'e karşı bir miktar korumaya sahip olmasına bağlı olabilir.