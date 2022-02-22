Koronavirüs tedavisi gören Aslı Omağ sağlık durumunu açıkladı
Bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi gören Aslı Omağ, geçirdiği süreci atlattı. Son sağlık durumu hakkında bilgi veren oyuncu, "Sayenizde hep birlikte bu zorlu süreci aştık" dedi.
"Kalk Gidelim", "Papatyam", "Bizim Köyün Şarkısı", "Seni Seviyorum Adamım" gibi birçok projede rol alan Aslı Omağ, geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı. Testi pozitif çıkan ünlü oyuncu, hastanede tedavi görüyordu.
Hastalığı atlatmayı başaran Omağ, sağlık durumuna ilişkin Instagram hesabından açıklama yaptı.
Sağlık durumunun iyi olduğunu duyuran Aslı Omağ, bu süreçte kendisine destek olan sevenlerine teşekkür etti.
"SAYENİZDE BU SÜRECİ HEP BİRLİKTE AŞTIK"
KOAH hastası olan annesiyle aynı dönemde hastaneye yatan oyuncu şöyle konuştu;
"Öncelikle, bu zor geçen hastane sürecimde yanımda olan, beni ve annemi bir an yalnız bırakmayıp soran, sevgilerini yollayan kıymetli ve çok değerli takipçilerim; sayenizde hep birlikte bu zorlu süreci aştık. Daima birlikte daha da iyi ve güzel günlerde bir arada olacağız. Sizlerle yine ekranlardan ya da yaşamın herhangi bir kesitinde karşılaşacağız, sohbet edeceğiz. Hepinizin o güzel yüreklerine, gönderdiğiniz tüm niyetlerinize, dileklerinize, dualarınıza tek tek çok teşekkür ederim."
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Putin'den kritik Ukrayna açıklaması: 'Ciddi bir tehdit'
- Face id update for mask wearers
- Londra sokaklarında ‘büyülü’ bir polisiye
- Styron ile çöküntüye hazır mısınız?
- Karl ile Jenny Marx ve Bir Devrimin Doğuşu
- Uzmanından 'bağırsak sağlığı' için tavsiyeler
- 'Psikopatlar kahvelerini sade tercih ediyor'
- Travma sonrası ilk yardım, 'uyum sürecini' hızlandırıyor
- Meme kanserinde 'erken tanı' hayati önem taşıyor
- Sebze tüketmek tek başına kalp krizi riskini azaltmıyor