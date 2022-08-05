Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Ajda Pekkan geçen günlerde koronavirüsüne yakalanmıştı. Tedavisine başlanan Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Pekkan “Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerine yer verdi.
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