'Koşamayan Kardeşlerim İçin Koşuyorum': İzmir’de anlamlı 23 Nisan yarışı!

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Geleneksel 23 Nisan Çocuk Koşusu ve Şenliği", Karşıyaka ilçesindeki Sema Aksu Atletizm Parkı'nda gerçekleştirildi.

"Koşamayan kardeşlerim için koşuyorum" sloganıyla düzenlenen etkinliğe 4-15 yaş arasında çocuklar katıldı. Yaş gruplarına göre kategorilerin olduğu etkinliğin geliri, kanser tedavisi gören çocuklar için kullanılacak.

Dernek başkanı Sevil Ozan, hem yetişkinlerde hem çocuklarda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Çocuklarda, aynı yaştaki bir arkadaşının hastanede tedavi gördüğünü bilmenin empati sağladığını ifade eden Ozan, dernek olarak İzmir'de 9 evlerinin bulunduğunu, bu evlerde hastanelerde tedavi gören çocukların ailelerinin geçici olarak barındığını, koşu için alınan sembolik ücretin de tedavi gören çocuklar için kullanılacağını anlattı.





Muğla'nın Ortaca ilçesinden tedavi için İzmir'e gelen ve dernek evinde kalan Ersoy Tufan ise yaklaşık 1,5 aydır derneğin evinde kaldıklarını belirtti. Hasta oğlunu da tekerlekli sandalyeyle etkinlik alanına getiren baba Tufan, yardımları ve ilgileri için derneğe teşekkür etti, etkinliğin hem kendileri hem de çocuklar için moral olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe Deniz Uras ve Anıl Aras adlı çocuklarıyla katılan Handan Arda Keskin de her yıl sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını belirterek, "Koşamayan çocuklar için koşmak ve onların sesi olmak bizim için çok değerli. Bu imkanı sağlayan derneğe teşekkür ediyoruz." dedi.

Koşuya katılan 7 yaşındaki Derin Mila ise "Hasta olanlar, yataklardan kalkamayanlar için koşuyorum. Onlar için hem mutlu hem de hüzünlü oluyorum. Umarım hepsi sağlığına kavuşur." dedi.

Kız ve erkeklerde 4-6, 7-9, 10-12 ve 13-15 yaş kategorilerinde düzenlenen yarışlarda çocuklara madalya verildi.