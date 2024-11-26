'Kötü Kızlar'ın yıldızı Lindsay Lohan'ın 300 bin dolarlık değişimi gündem oldu

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:23

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:23

Çocuk yaşta yıldızlaşan ve birçok hit yapımda yer alan Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan, Hollywood'a geri dönerek başarılı projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak son dönemde, yüzündeki estetik değişimle dikkatleri üzerine çekti.

GEÇMİŞTEKİ ZORLUKLARI GERİDE BIRAKTI

Kariyerinin başında büyük bir çıkış yakalayan Lohan, yaşadığı zorluklarla da sıkça gündeme gelmişti. Rehabilitasyon tedavileri, uyuşturucu kullanımı, tutuklanma ve ev hapsi gibi olaylarla mücadele eden Lohan, tüm bu kötü günleri geride bırakarak Hollywood'a dönüş yaptı.





Son zamanlarda kırmızı halı etkinliklerinde sergilediği genç ve parlak yüzüyle dikkat çeken Lohan, estetik müdahalelerle ilgili olarak merak konusu oldu. Estetik uzmanı Dr. Jonny Betteridge, 38 yaşındaki ünlü oyuncunun bu görünüme kavuşmak için yaklaşık 300 bin dolar harcadığını iddia etti.

Betteridge, Lohan'ın yüz germe, üst göz kapağı ameliyatı, burun estetiği ve kaş kaldırma gibi işlemler yaptırmış olabileceğini belirtti. Yüzündeki doğallığı koruyan küçük müdahalelerle gençleşen oyuncunun, ayrıca botoks, dudak dolgusu, dudak kaldırma ve lazerle cilt yenileme işlemleri yaptırdığı düşünülüyor.





EVLENDİ

Özel hayatında da mutluluğu yakalayan Lohan, 2022 yılında iş insanı Bader Shammas ile evlendi. 2023 yılında ise Dubai’de doğan oğluna "Luai" adını vererek annelik heyecanını yaşadı.



