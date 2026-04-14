Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 86. yılı etkinliklerle kutlanıyor

İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şubesi ile Cumhuriyet gazetesinin önderliğinde Başkent Ankara'da ilk etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün de katkılarıyla Kızılay Metro Galerisi'nde açılan sergi oldu. İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği'nden seçilen özgün ve özel fotoğraflarla 21 Köy Enstitüsü'nden görüntülerin izleyicilere sunulduğu sergi, 18 Nisan'a değin açık kalacak.

Zonguldak Belediyesi'nin destekleriyle Zonguldak'ta 16 Nisan günü saat 18.00'de Belediye BKM Sanat Galerisi'nde İsmail Hakkı Tonguç'un kendi kaleminden resimler ve Zonguldak Belediyesi arşivinde yer alan Köy Enstitüsü fotoğraflarından oluşan bir sergi açılacak. Sergi, 26 Nisan'a değin açık kalacak. Sergi açılışının ardından, saat 18.30'da Zonguldak Belediye Sineması'nda Tonguç Belgeliği Vakfı Başkanı ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Işık Kansu ile vakfı yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Haluk Erdem'in katılacakları "Eğitim ve Kültürde Bir Devrim: Köy Enstitüleri" söyleşisi gerçekleştirilecek.

17 Nisan Cumartesi günü Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde de bir şenlik düzenlenecek. Vakıf ve dernek temsilcilerinin konuşmalarıyla başlayacak olan şenlikte ilk olarak Prof. Dr. Oğuz Makal'ın hazırladığı ve Köy Enstitüleri'nde sağlık kolu öğrencilerinin işlendiği "Kayıp Sağlıkçılar" adlı belgesel gösterilecek. Ardından Müzik Eğitimcileri Derneği Ankara Mandolin Topluluğu bir dinleti düzenleyecek.

19 Nisan Pazar günü de Mamak'ta peşpeşe etkinlikler düzenlenecek. Mamak Belediyesi'nin destekleriyle Demirlibahçe'deki tarihi Musiki Muallim Mektebi'nde saat 16.00'da başlayacak ilk etkinlik, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi sanatçıların yapıtlarından oluşan "Köy Enstitüleri ve Tonguç Sergisi"nin açılışı olacak. Sergide;

A. Celal Binzet, Abbas Yaşar, Ataç Elalmış, Baran Kamiloğlu, Birsen Iğcı Saltık, Birsen Küpeli, Ersan Çetin, Ferhat Tehneldere, Ferman Aydın, Güzin Arısoy, Işık Çuhacıoğlu, İbrahim Kuzey, Lütfiye Yazan, Mehmet Ali Doğan, Mehmet Erbil, Muharrem Aygün, Muhteber Demirtaş, Nazlı Er, Saadet Gözde, Sezai Kara, Yusuf Demirtaş, Zeki Güldü, Zeynep Kara'nın yapıtları yer alacak. Saat 16.30'da "Köy Enstitüleri ve Günümüze Etkileri Söyleşisi"nde Işık Kansu yönlendiriciliğinde Dr. Niyazi Altunya ile Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Erdal Atıcı konuşacaklar. Söyleşinin ardından saat 19.00'da aynı salonda, Dursun Akçam Kültür ve Sanat Vakfı etkinliği olarak yazar Alper Akçam'ın yazdığı "Köyün Enisdosu" adlı oyun sahnelenecek.