Köyündeki atıl araziyi meyve bahçesine çevirdi: 5 ay sonra ilk meyvelerini topluyor

Yayınlanma: 19.11.2023 - 18:12

Güncelleme: 19.11.2023 - 18:12

Bahçe ilçesine bağlı Arıklıkaş köyünde yaşayan 46 yaşındaki Kayım, uzun yıllardır boş duran 4 dekarlık arazisini tarıma kazandırmak için araştırma yaptı.

Kayım, bölgenin çilek üretimine uygun olduğunu öğrenmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne (KDAKP) başvurdu.

Başvurusu olumlu sonuçlanan Kayım'ın yaklaşık 1000 rakımdaki tarlasına, yüzde 70 hibe desteğiyle 20 bin çilek fidesi dikildi.

Çevresi düzenlenen ve sulama sistemi kurulan dağ yamacındaki arazi, fidelerin olgunlaşmasıyla yeşil görüntüye kavuştu.

Sabahın ilk ışıklarıyla yolunu tuttuğu bahçesinin bakımlarını yapan Kayım, 5 ay sonra ilk meyvelerini toplayıp pazara sunmayı hedefliyor.

"ÜRÜNÜN SATIŞINDA İNŞALLAH SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ"

Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Kayım, AA muhabirine, arazisini üretimde değerlendireceği için mutlu olduğunu söyledi.

Kayım, 6 ay önce ektiği ilk fidelerin geliştiğini belirterek, "Allah devletimizden razı olsun. Tarla sayesinde geçimimizi sağlayabileceğiz. Burası boş duracağına hem bana hem ülkeme faydalı olacak." dedi.

Atıl tarlası olan çiftçilere projeye başvurmalarını öneren Kayım, "Tarımda bir şey dikince bakmak, mücadele vermek gerekiyor. Bunu yapmadan hiçbir şey elde edemezsiniz. İnşallah mücadelemizin karşılığını alacağız." diye konuştu.

Kayım, yetiştireceği çileğin alıcılarının hazır olduğunu vurgulayarak, "Ürünün satışında inşallah sıkıntı yaşamayacağız. Nisan ve mayısta ilk ürünleri aldığımızda pazarcı, toptancı arkadaşlarımızı çağıracağız." ifadesini kullandı.

Bahçe İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Refik Müftüoğlu da 111 bin liralık proje bedelinin 78 bin lirasını devletin karşıladığını, çiftçileri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.