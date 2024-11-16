Kozan'da hasat başladı: Bu yıl beklenen iriliğe ulaşmadı! Bahçede 15 TL

Adana’nın Kozan ilçesinde yetişen mandalinada hasat başladı.

Kozan'da hasat başladı: Bu yıl beklenen iriliğe ulaşmadı! Bahçede 15 TL
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2024 - 13:28

Adana’nın Kozan ilçesinde yetişen ‘şeker mandalina’da hasat başladı. Üreticiler, bahçede 15-20 TL arasında satılan mandalina bu yıl kuraklık nedeni ile beklenen iriliğe ulaşmadığını fakat mandalinanın lezzeti ve aroması ile bölgede yoğun ilgi gördüğünü kaydetti.

“BAHÇEDE 15-20 TL ARASINDA SATILIYOR”

Mandalina üreticisi Faruk Yiğenoğlu, 7 dönüm arazide üretim yaptığını ifade ederek, “Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla fiyatı bizleri memnun etti. Bahçede 15-20 TL arasında satılıyor. Kayseri, Sivas bölgesinden talep oldu bu yıl. Yağmurlar yağmadığı için beklediğimiz iriliğe ulaşmadı. Kabuğunun kabarması, su oranının artması gerekti ama pek ulaşmadı fakat lezzeti aroması nedeni ile talep görüyor. Şu an bahçede 15-20 TL pazarda 25 TL’den alıcı buluyor” diye konuştu.


Etiketler: #KOZAN #mandalina #hasat

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