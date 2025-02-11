Yayınlanma: 11.02.2025 - 18:30

Güncelleme: 11.02.2025 - 18:30

Nilperi Şahinkaya'nın yaşamı merak ediliyor. Karal Kaybederse dizisinde Özlem karakterine hayat verecek olan Nilperi Şahinkaya'nın kaç yaşında olduğu, hangi dizilerde oynadığı araştırılıyor. Peki, Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya kimdir? Nilperi Şahinkaya hangi dizi ve filmlerde oynadı, kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KİMDİR?

Diplomat olan babası Salim Levent Şahinkaya'nın görevi nedeniyle 23 Şubat 1988 tarihinde Senegal'de doğan Nilperi Şahinkaya, ilkokul eğitimini Paris’te, ortaokul eğitimini Bern’de tamamladı.

2003 yılında Ankara’ya yerleşip 2006’da Charles de Gaulle Fransız Lisesini bitirdi ve 2006-2010 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinde okudu.

Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden yüksek şeref listesine girerek mezun oldu. 2010’un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul’a yerleşti.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'de canlandırdığı Mesude karakteri ardından Kayıp dizisinde Defne ve Sedef karakterlerini canlandırdı. Kiraz Mevsimi adlı dizide başrollerden biri olan Şeyma karakteri ile N'olur Ayrılalım adlı dizide başrollerden olan Temmuz Akıncı karakterini canlandırdı.

Hira Tekindor'un yönetmenliği ile başrollerini Zerrin Tekindor, Tardu Flordun, Şükrü Özyıldız ile paylaştığı, Oyun Atölyesi'nde sahnelenen Kim Korkar Hain Kurttan oyununda Honey karakteriyle yer aldı.

2017 yılında ise Ay Yapım tarafından, Çağrı Vila Lostuvalı yönetmenliğinde atv'de yayımlanan, başrollerini Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinde Aslı karakterini canlandırdı. İnternette yayımlanan Aynen Aynen dizisinde de Kerem Bürsin ve Uraz Kaygılaroğlu ile başrolleri paylaştı.

Yasak Elma dizisinde Cansu Yıldırım karakterini canlandırdı.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2009-2010 - Deniz Yıldızı - Hande

2010-2013 - Öyle Bir Geçer Zaman ki - Mesude Akarsu

2013-2014 - Kayıp - Defne / Sedef

2014-2015 - Kiraz Mevsimi - Şeyma Çetin

2016 - N'olur Ayrılalım - Temmuz Akıncı

2017 - Bu Şehir Arkandan Gelecek - Aslı

2018 - Yaşamayanlar - Melisa

2019 - Kuzgun - Güneş

2019-2021 - Aynen Aynen - Nil

2020 - Yeni Hayat - Nevin Şahin

2021 - Yasak Elma - Cansu Yıldırım

2022 - Nasıl Fenomen Oldum - Ala Ayar

2022 - Erşan Kuneri - Seyyal Par

2023 - Do Not Disturb - Peri

2023 - Derin Mor - Melek

2024 - Senden Önce - Sahra

2025- - Kral Kaybederse - Özlem

NİLPERİ ŞAHİBKAYA HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2017 - Benim Babam Bir Melek - Sandra

2017 - Deli Aşk Melodi

2019 - Karakomik Filmler - Jaclyn

2024 - Gelin Takımı - Deniz