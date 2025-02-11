Kral Kaybederse'nin Kenan'ı Halit Ergenç kimdir? Halit Ergenç kaç yaşında, evli mi?
Halit Ergenç'in yaşamı merak ediliyor. Peki, Kral Kaybederse'nin Kenan'ı Halit Ergenç kimdir? Halit Ergenç kaç yaşında, evli mi?
Halit Ergenç'in yaşamı merak ediliyor. Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncunun yaşamı merak ediliyor. Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse'de Kenan karakterine hayat verecek oyuncunun yaşamı araştırılıyor. Peki, Kral Kaybederse'nin Kenan'ı Halit Ergenç kimdir? Halit Ergenç kaç yaşında, evli mi? İşte ayrıntılar...
HALİT ERGENÇ KİMDİR?
1970 yılında İstanbul'da doğdu. Babası müzisyen ve oyuncu Mehmet Sait Ergenç (1931-2008), annesi İnci Aliye Yüceışık (1941-2014).
Lise döneminde şarkı söylemeye başlayan Ergenç, ortaöğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde başladı. Bu okuldaki eğitimini bırakan Ergenç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun oldu. Üç yıl boyunca Ajda Pekkan ve Leman Sam'a vokalistlik yaptı.
1996 yılında Dormen Tiyatrosunda Kral ve Ben müzikalinde başrol oynadı. Aynı dönemde dizi oyunculuğuna da başlayan Ergenç, Kara Melek dizisinde "Kürşat" rolünü üstlendi.
Tiyatro çalışmalarına Sevgilime Göz Kulak Ol, Arapsaçı, Popcorn, Bugün Git Yarın Gel oyunlarıyla devam etti.
Televizyon kariyerine Ölümün El Yazısı, Hiç Yoktan Aşk televizyon filmleri; Böyle mi Olacaktı, Dedem, Gofret ve Ben, Esir Şehrin İnsanları dizileri ile devam etti. Zerda adlı dizideki "Devran" ve Aliye dizisindeki "Sinan Karahan" rolleri ile tanındı. İzlenme rekorları kıran Binbir Gece adlı televizyon dizisinde başrolü Bergüzar Korel ile paylaştı. Bu dizideki rolüyle 2006 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında 34. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
Ergenç, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Kanuni Sultan Süleyman" performansıyla ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu Altın Kelebek Ödülünü kazandı. Vatanım Sensin dizisinde "Miralay Cevdet", Babil adlı dizide "İrfan" karakterini canlandırdı.
HALİT ERGENÇ EVLİ Mİ?
Haziran 2007'de oyuncu Gizem Soysaldı ile evlendi. Bir buçuk yıl sonra boşanma ile sonlanan bu evliliğinin ardından, Ağustos 2009'da Binbir Gece dizisindeki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile evlendi. Çiftin Ali (2010), Han (2020) ve Leyla (2021) isminde iki erkek ve bir kız çocuğu oldu.
HALİT ERGENÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1994 - Gülşen Abi - Berkay
1996 - Köşe Kapmaca
1996 - Tatlı Kaçıklar - Tom
1996 - Gurbetçiler
1997 - Böyle mi Olacaktı - Halit
1998 - Ölümün El Yazısı
1999 - Direklerarası
1999-2000 - Kara Melek - Kürşat
2000 - Hiç Yoktan Aşk - Erdal
2000 - Sarı Evin Esrarı - Nihat
2001 - Dedem, Gofret ve Ben - Vedat
2001 - Cinlerle Periler - Cüneyt
2001 - Dadı - Emir Giritli
2002 - Kumsaldaki İzler - Fazıl
2002 - Zeybek Ateşi - Aleko
2003 - Baba - Kartal
2003 - Şapkadan Babam Çıktı
2003 - Esir Şehrin İnsanları - Mr. Dickson
2003-2004 - Zerda - Devran
2004-2006 - Aliye - Sinan Karahan
2006-2009 - Binbir Gece - Onur Aksal
2011-2014 - Muhteşem Yüzyıl - Kanuni Sultan Süleyman
2016-2018 - Vatanım Sensin - Miralay Cevdet
2020 - Babil - İrfan Tuna Saygun
2025 - Kral Kaybederse - Kenan
HALİT ERGENÇ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
2004 - Okul - Tarih öğretmeni Şeref Bey
2005 - The Net 2.0 - Ivanakov
2005 - Babam ve Oğlum - Özkan
2006 - Tramvay - Nezih
2006 - İlk Aşk - Kemal
2008 - Devrim Arabaları - Yüksek mühendis Uğur
2009 - Acı Aşk - Orhan Ataoğlu
2010 - Dersimiz Atatürk - Atatürk
2011 - Misafir - Oktay
2016 - Ve Perde! - Haldun Taner
2016 - Ali ve Nino - Fetali Han Hoyski
2017 - İstanbul Kırmızısı - Orhan Şahin
2019 - Kasablanka - Drachon
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