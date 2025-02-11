Yayınlanma: 11.02.2025 - 17:37

Güncelleme: 11.02.2025 - 17:37

Halit Ergenç'in yaşamı merak ediliyor. Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl ve Vatanım Sensin gibi dizilerle tanınan ünlü oyuncunun yaşamı merak ediliyor. Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse'de Kenan karakterine hayat verecek oyuncunun yaşamı araştırılıyor. Peki, Kral Kaybederse'nin Kenan'ı Halit Ergenç kimdir? Halit Ergenç kaç yaşında, evli mi? İşte ayrıntılar...

HALİT ERGENÇ KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'da doğdu. Babası müzisyen ve oyuncu Mehmet Sait Ergenç (1931-2008), annesi İnci Aliye Yüceışık (1941-2014).

Lise döneminde şarkı söylemeye başlayan Ergenç, ortaöğrenimini Beşiktaş Atatürk Lisesinde tamamladı. Yükseköğrenimine İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde başladı. Bu okuldaki eğitimini bırakan Ergenç, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun oldu. Üç yıl boyunca Ajda Pekkan ve Leman Sam'a vokalistlik yaptı.

1996 yılında Dormen Tiyatrosunda Kral ve Ben müzikalinde başrol oynadı. Aynı dönemde dizi oyunculuğuna da başlayan Ergenç, Kara Melek dizisinde "Kürşat" rolünü üstlendi.

Tiyatro çalışmalarına Sevgilime Göz Kulak Ol, Arapsaçı, Popcorn, Bugün Git Yarın Gel oyunlarıyla devam etti.

Televizyon kariyerine Ölümün El Yazısı, Hiç Yoktan Aşk televizyon filmleri; Böyle mi Olacaktı, Dedem, Gofret ve Ben, Esir Şehrin İnsanları dizileri ile devam etti. Zerda adlı dizideki "Devran" ve Aliye dizisindeki "Sinan Karahan" rolleri ile tanındı. İzlenme rekorları kıran Binbir Gece adlı televizyon dizisinde başrolü Bergüzar Korel ile paylaştı. Bu dizideki rolüyle 2006 yılında En İyi Erkek Oyuncu dalında 34. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Ergenç, Muhteşem Yüzyıl dizisindeki "Kanuni Sultan Süleyman" performansıyla ikinci kez En İyi Erkek Oyuncu Altın Kelebek Ödülünü kazandı. Vatanım Sensin dizisinde "Miralay Cevdet", Babil adlı dizide "İrfan" karakterini canlandırdı.

HALİT ERGENÇ EVLİ Mİ?

Haziran 2007'de oyuncu Gizem Soysaldı ile evlendi. Bir buçuk yıl sonra boşanma ile sonlanan bu evliliğinin ardından, Ağustos 2009'da Binbir Gece dizisindeki rol arkadaşı Bergüzar Korel ile evlendi. Çiftin Ali (2010), Han (2020) ve Leyla (2021) isminde iki erkek ve bir kız çocuğu oldu.

HALİT ERGENÇ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1994 - Gülşen Abi - Berkay

1996 - Köşe Kapmaca

1996 - Tatlı Kaçıklar - Tom

1996 - Gurbetçiler

1997 - Böyle mi Olacaktı - Halit

1998 - Ölümün El Yazısı

1999 - Direklerarası

1999-2000 - Kara Melek - Kürşat

2000 - Hiç Yoktan Aşk - Erdal

2000 - Sarı Evin Esrarı - Nihat

2001 - Dedem, Gofret ve Ben - Vedat

2001 - Cinlerle Periler - Cüneyt

2001 - Dadı - Emir Giritli

2002 - Kumsaldaki İzler - Fazıl

2002 - Zeybek Ateşi - Aleko

2003 - Baba - Kartal

2003 - Şapkadan Babam Çıktı

2003 - Esir Şehrin İnsanları - Mr. Dickson

2003-2004 - Zerda - Devran

2004-2006 - Aliye - Sinan Karahan

2006-2009 - Binbir Gece - Onur Aksal

2011-2014 - Muhteşem Yüzyıl - Kanuni Sultan Süleyman

2016-2018 - Vatanım Sensin - Miralay Cevdet

2020 - Babil - İrfan Tuna Saygun

2025 - Kral Kaybederse - Kenan

HALİT ERGENÇ HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2004 - Okul - Tarih öğretmeni Şeref Bey

2005 - The Net 2.0 - Ivanakov

2005 - Babam ve Oğlum - Özkan

2006 - Tramvay - Nezih

2006 - İlk Aşk - Kemal

2008 - Devrim Arabaları - Yüksek mühendis Uğur

2009 - Acı Aşk - Orhan Ataoğlu

2010 - Dersimiz Atatürk - Atatürk

2011 - Misafir - Oktay

2016 - Ve Perde! - Haldun Taner

2016 - Ali ve Nino - Fetali Han Hoyski

2017 - İstanbul Kırmızısı - Orhan Şahin

2019 - Kasablanka - Drachon