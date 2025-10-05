Halit Ergenç ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı “Kral Kaybederse” dizisinin senaryo ekibinde ayrılık yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziyi bu sene Ertan Kurtulan’dan devralan senarist Seda Altaylı Turgutlu ekibe veda etti. Taylan Biraderler ve Cem Toluay’ın yönettiği diziyi Sedef Bayburtluoğlu Gürerk yazmaya devam edecek.

Gökçe Bahadır’ın 8 bölümlük anlaşma imzaladığı dizinin Salı günü 21. bölümü yayınlanacak.

Seda Altaylı Turgutlu’ya “Aşk Ve Gözyaşı” dizisi için teklif götürüldüğü ancak anlaşma sağlanamadığı öğrenildi.