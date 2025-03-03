Kral Kaybederse'nin Handan'ı Aslıhan Gürbüz, evinin önündeki manzarayı görünce isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'

Yayınlanma: 03.03.2025 - 17:55

Güncelleme: 03.03.2025 - 17:56

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, İstanbul Kadıköy'deki evinin önüne park edilen aracın fotoğrafını ve plakasını sosyal medyadan paylaşarak tepki gösterdi.

Bir süre setlere ara veren ve İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen oyuncu Aslıhan Gürbüz yeni dizisi "Kral Kaybederse" için İstanbul'a dönüş yaparak Kadıköy'deki evine geri yerleşti.

Gürbüz, önceki gün evinin önüne park edilen aracı görünce tepki göstererek aracın plakasını Instagram hesabından "Burası benim evimin önü" notuyla paylaştı.

'BÖYLE GERİ ZEKALILIKLAR YAPMAYIN'

Aslıhan Gürbüz, "Bu da Kadıköy'ün bitmeyen çalışmalarından biri. Bakın bu geri zekalı, böyle olmayın! Bu geri zekalılar gibi olmayın arkadaşlar. Acil bir durum olur böyle geri zekalılıklar yapmayın! Kadıköy'ün göbeğinde böyle eğitimsiz, mağara insanları gibi davranmayın" dedi.

BELEDİYEYE DE SİTEM ETTİ

Gürbüz, Kadıköy Belediyesi'ne de isyan ederek "Kadıköy Belediyesi bu kentsel dönüşüm neticesinde böyle şeylere hiçbir zaman önlem almıyor. Kafalara göre kamyonlar yol kapatıyor, çekilmez bir halde" ifadelerini kullandı.



