Fransız İhtilali'nde başları kesilen kraliyet ailesi Paris Olimpiyat Oyunları'nda işlendi: Bin yıllık mutlak monarşi döneminin sonu...

Yayınlanma: 26.07.2024 - 23:40

Güncelleme: 26.07.2024 - 23:40

Fransa'nın başkenti Paris'te Sen Nehri'nde 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreni gerçekleşti. Törende Kral XVI. Louis ve Kraliçe Marie Antoinette'in idamlarının işlendiği özel gösteri dikkat çekti.

Fransız İhtilali’nin en dramatik anlarından biri olan Kral XVI. Louis'nin idamı, bugünkü Paris Devrim Meydanı'nda gerçekleşti. Louis, Ulusal Kongre tarafından vatana ihanetle suçlandı ve 17 Ocak 1793'te neredeyse oybirliğiyle mahkûm edildi. İnfaz, dört gün sonra, dönemin ünlü celladı Charles-Henri Sanson tarafından gerçekleştirildi.

Louis'in infazı sırasında yanında bulunan rahip Henry Essex Edgeworth, anılarında olayları ayrıntılı bir şekilde aktardı. Louis son anlarında masum biri olarak öldüğünü ama ölümüne neden olan herkesi affettiğini haykırdı.

Louis'in idamı, büyük ilgiyle izlendi ve kalabalık, kralın kanlı mendillerini hatıra olarak saklamak için iskeleye koştu. Bu olay, Fransa'nın bin yıllık mutlak monarşi döneminin sonunu simgelerken, Fransız Cumhuriyeti'nin başlangıcını işaret etti.

KRALİÇE MARIE ANTOINETTE'NİN İDAMI

Kral XVI. Louis'nin ölümünden dokuz ay sonra, eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette de aynı yerde, 16 Ekim 1793'te giyotinle idam edildi. Fransız halkı, Marie Antoinette'in lüks yaşam tarzını ve harcamalarını eleştiriyor ve onu ekonomik zorlukların sorumlusu olarak görüyorlardı.

Özellikle “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler” (Qu'ils mangent de la brioche) dediği iddiası, halkın gözündeki olumsuz imajını pekiştirdi.

Marie Antoinette'in idamı, Louis'nin idamından sonra Fransız Devrimi'nin en çarpıcı olaylarından biri olarak tarihe geçti.