Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda görkemli açılış
Fransa’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, Sen Nehri’ndeki törenle açıldı. Böylece olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez açılış töreni, müsabakaların yapılacağı stadyumun dışında gerçekleşti.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle açıldı. Oyunlara 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katıldı. Törende Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Olimpiyat Komitesi İcra Kurulu Üyesi ve Beşiktaş Başkanı Hasan Arat da yer aldı. Tören binlerce sporcuyu taşıyan 85 geminin Sen Nehrindeki Austerlitz Köprüsü’nden hareketiyle başladı.
Açılış seremonisi kapsamında çeşitli gösteriler düzenlenirken, katılımcı ülkelerin kafileleri, yağmur altında Sen Nehri üzerinden tekne ile geçerek sporseverleri selamladı. Sporcuları taşıyan gemilerin 6 kilometrelik yolculuğu Iena Köprüsü’nde son buldu. Törene katılan delegasyonlar Sen Nehri’ndeki yolculukları sırasında ülkenin önde gelen tarihi ve turistik mekanları Notre Dame Katedrali, Paris Belediye binası, Louvre Müzesi, Tuileries Bahçesi, Les Invalides Anıtı, Grand Palais (Büyük Saray) ve Eyfel Kulesi’nden geçti. Tören sırasında olimpiyat meşalesi elden ele dolaşırken, meşaleyi ilk gezdiren Zinedine Zidane oldu.
Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle olimpiyat oyunları sırasında tarafsız sporcu statüsünde müsabakalarda yer alan Rus ve Belaruslu sporcular açılış törenine katılmadı. Tören boyunca 3 binden fazla dansçı Sen Nehri kıyısında gösteri yaparken, ABD’li dünyaca ünlü pop yıldızı Lady Gaga gibi birkaç sanatçı da şarkılarıyla törene renk kattı.
Öte yandan tören boyunca 45 bin güvenlik gücü sahada görev yaptı.
102 sporcunun Türkiye’yi temsil edeceği oyunlarda sporcular 18 farklı dalda yarışacak.
Olimpiyat Oyunları’nda yarın şu Türk oyuncular sahne alacak:
JUDO
48 kg Tuğçe Beder
60 kg Salih Yıldız
48 kg Tuğçe Beder
60 kg Salih Yıldız
KÜREK
Tek Çifte - Elis Özbay
Masa Tenisi
Sibel Altınkaya
YÜZME
100m Kurbağalama - Berkay Ömer Öğretir
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