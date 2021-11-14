Kraliyet şefi saraydaki zorlu çalışma ortamını anlattı: "Her şey X-ray'den geçiyor"
Kraliyet şefi Graham Tinsley, Kraliçe Elizabeth için yemek yapmanın zorluklarını anlattı. Şef, üst düzey isimlerin yer aldığı yemeklerde güvenliğin artırıldığını söyleyerek, Kraliçenin güvenliği için her şeyin X-ray cihazından geçtiğine vurgu yaptı.
Son olarak rahatsızlığı ile gündeme gelen İngiltere Kraliçesi
II. Elizabeth’in özel yaşamına dair pek çok konu merak ediliyor.
Kraliyet şefi Graham Tinsley, Hello! dergisine verdiği
röportaj saraydaki zorlu çalışma ortamını anlattı. Galli şef, Kraliçe'nin üst
düzey isimlerle yediği yemeklerde güvenliğin çok sıkılaştırıldığını belirtti.
TABAKLAR BİLE X-RAY’DEN GEÇİYOR
Independent Türkçe'nin haberine göre; Kraliçe için birçok
kez mutfağa giren Tinsley, üst düzey devlet görevlilerinin yer aldığı
yemeklerde II. Elizabeth'e hazırlanan tabakların X-ray cihazından geçirildiğini
açıkladı.
Tinsley "Sadece Kraliyet Ailesi için yemek yaptığımızda
güvenliğin her zaman farkında olmuyorduk. Yalnız bu devlet başkanları
geldiğinde değişiyor ve güvenlik gerçekten çok sıkılaşıyordu. Eğer devlet
başkanları için bir ziyafet hazırlıyorsak tüm mutfak ekibinin polislerin
bulunduğu merkezde buluşması ve kaleye motosikletle gitmesi gerekiyordu"
dedi.
Şef Tinsley "Daha yüksek kalibreli ziyafetler için tüm
yiyecekleri, kapları, bıçakları ve mutfak ekipmanlarını X-ray cihazından
geçirmemiz gerekiyordu. Güvenlik nedeniyle bazı yemeklerin kod adı bile
oluyordu" diye konuştu.
Yakın zamanda 1990'larda Kraliyet için çalışan şef Darren
McGrady de YouTube kanalında paylaştığı videoda Kraliçe'yi Prenses Diana'nın en
sevdiği tatlıyı seçmesi için kandırmaya çalıştığını anlatmıştı.
McGrady "Menüde her zaman iki puding önerirdim. Biri
Diana'nın favorisiydi, diğerini de Kraliçe sevmiyordu. Bu yüzden Kraliçe'nin
ekmek ve tereyağlı kremalı sufleyi seçeceğini biliyordum" demişti.
Kraliçe sade yemekleri tercih etmesiyle biliyor ve sabahları bir kase kahvaltılık gevrek yemeden önce bir fincan bergamotlu çay içmeyi seviyor.
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