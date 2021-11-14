Kraliyet şefi saraydaki zorlu çalışma ortamını anlattı: "Her şey X-ray'den geçiyor"

14 Kasım 2021 Pazar, 11:31

Son olarak rahatsızlığı ile gündeme gelen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in özel yaşamına dair pek çok konu merak ediliyor.

Kraliyet şefi Graham Tinsley, Hello! dergisine verdiği röportaj saraydaki zorlu çalışma ortamını anlattı. Galli şef, Kraliçe'nin üst düzey isimlerle yediği yemeklerde güvenliğin çok sıkılaştırıldığını belirtti.

TABAKLAR BİLE X-RAY’DEN GEÇİYOR

Independent Türkçe'nin haberine göre; Kraliçe için birçok kez mutfağa giren Tinsley, üst düzey devlet görevlilerinin yer aldığı yemeklerde II. Elizabeth'e hazırlanan tabakların X-ray cihazından geçirildiğini açıkladı.

Tinsley "Sadece Kraliyet Ailesi için yemek yaptığımızda güvenliğin her zaman farkında olmuyorduk. Yalnız bu devlet başkanları geldiğinde değişiyor ve güvenlik gerçekten çok sıkılaşıyordu. Eğer devlet başkanları için bir ziyafet hazırlıyorsak tüm mutfak ekibinin polislerin bulunduğu merkezde buluşması ve kaleye motosikletle gitmesi gerekiyordu" dedi.

Şef Tinsley "Daha yüksek kalibreli ziyafetler için tüm yiyecekleri, kapları, bıçakları ve mutfak ekipmanlarını X-ray cihazından geçirmemiz gerekiyordu. Güvenlik nedeniyle bazı yemeklerin kod adı bile oluyordu" diye konuştu.

Yakın zamanda 1990'larda Kraliyet için çalışan şef Darren McGrady de YouTube kanalında paylaştığı videoda Kraliçe'yi Prenses Diana'nın en sevdiği tatlıyı seçmesi için kandırmaya çalıştığını anlatmıştı.

McGrady "Menüde her zaman iki puding önerirdim. Biri Diana'nın favorisiydi, diğerini de Kraliçe sevmiyordu. Bu yüzden Kraliçe'nin ekmek ve tereyağlı kremalı sufleyi seçeceğini biliyordum" demişti.

Kraliçe sade yemekleri tercih etmesiyle biliyor ve sabahları bir kase kahvaltılık gevrek yemeden önce bir fincan bergamotlu çay içmeyi seviyor.