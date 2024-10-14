Kredi kartlarına yapılacak düzenleme gündem olmuştu: Mustafa Sandal kredi kartı limitini düşürdü!
Şarkıcı Mustafa Sandal, 100 bin TL'nin üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan Savunma Sanayii Katkı Payı olarak 750 TL alınacak olmasına tepki gösterdi.
AKP tarafından geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı'na sunulan "Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında, limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının sahiplerinden her bir kart başına yıllık 750 TL katılma payı alınması öngörülüyor.
Henüz yasalaşmayan bu düzenlemeye ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından esprili bir şekilde tepki gösterdi.
Sandal, paylaşımında, "Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu hafta kredi kartı limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar..." ifadelerine yer verdi ve kredi kartı limitini gösteren bir görsel paylaştı. Sandal’ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Genelde haftaya spor yaparak girerim ama bu haftaya kredi kartı limitimi 99 bin TL’ye düşürerek başladım. İyi haftalar... pic.twitter.com/4j0j40wa9D— Mustafa Sandal (@mustinetnet) October 14, 2024
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